科技改變競爭規則 撼動白色巨塔

上篇文章我們分享了教育行業正因為網絡科技而改變（見本欄2020年4月18日「疫情改變生活．數字化新時代」），疫情期間，網絡教育廣泛地被市場和用戶所接受。但除了教育，很多傳統行業，也會被科技所顛覆。

保護主義壟斷 科技勢打破

因此，無論是全球化還是本地化，在今天都已經過時了，科技將本地與全球連接，打破地域和保護主義的壟斷，改變了各行各業的遊戲規則。

未來的貧富差距，也不單是金錢的差距，更是科技應用能力的差距。對消費者來說，不懂得獲取使用高效、優質、低價的科技化產品和服務，就會比別人花更多的金錢，用更多的時間，得到更差的體驗，最終影響到的是自己的生活質素。

而對於從業者來說，科技應用的能力，更是直接關係到個人的職業發展和收入水平。硅谷著名的科技觀察家和預言大師Kevin Kelly在其著作《The Inevitable》中便指出，隨着人工智能在各行各業的應用，與人工智能的合作表現，將決定每個人的薪酬水平。與科技對抗，逃避科技使用，只會讓你，甚至你的孩子，落後於社會的發展。

港醫療業排外扭曲 缺競爭

以醫生行業為例，香港DSE狀元們最喜歡報讀醫科，其中一大原因，自然是賺錢多。給病人看個感冒，幾分鐘，幾瓶藥水，盛惠幾百大洋。這個定價和利潤，皆來源於高度的行業壟斷和排外，完全沒有競爭，不要說引入內地醫生，就是引入外國實習醫生都不行。

記得十多年前，有部日劇《白色巨塔》，情節已不太記得，但醫療行業的種種扭曲和重重壟斷，恐怕連政府都奈何不了。香港的醫療行業也是這樣，以專業為名，行壟斷之實，再加上暴利誘惑，最終引得名校狀元們趨之若鶩。

但無論怎麼包裝，醫生看病的邏輯，連我這個「外行」都知道，大致包括：症狀表徵、數據檢測、病理分析、治療診斷、打針吃藥、開刀手術，然後再重複這個過程。

網絡平台+穿戴檢測 在家能求醫

我想，未來的醫療模式大概就是，人人家中都有編寫穿戴式醫療檢測設備，網絡醫療平台可以在全世界範圍內選擇醫生，可以將常規監測數據上傳給選擇的醫生，醫生診斷後開出處方，通過本地藥房或網絡藥品配送，當日就可以取得藥品，小病小痛足不出戶就得到診治。

家庭設備無法滿足的病理檢測，可以去最近的檢測服務中心，進行檢測並即時上傳數據，選擇在綫的醫生，可同步做出診斷，最快速地得到藥物安排和治療。即使是最複雜的手術部分，隨着遠程和智能手術設備的發展普及，不用再眼巴巴地排隊等醫生，揣測醫德，因為每個手術機器人都是名醫，下刀精準，分毫不差，刀到病除。

創新更重要 專業將被AI替代

我相信等我們80後這代人老的時候，一定能看到我所描述的醫療場景。所以，我告訴孩子，今天他們讀書的目標，不再是要去做專業人士，因為所有有標準、規則和算法的工作，都將被人工智能替代，學習科技，理解和創造未來的社會，是他們的人生之路。

又或者，去做個藝術家，創作家，創意出那些再聰明的機器都做不出來的美好。估計到那個時候，DSE的狀元們不會再搶着要做醫生了吧。

▲ 未來的貧富差距，也不單是金錢的差距，更是科技應用能力的差距。（法新社資料圖片）