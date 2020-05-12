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疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪

行政人員版 2020/05/12

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疫情導致全球經濟衰退，早前多國政府採取限制措施，大眾因而減少出外，汽車共享平台面臨經營困境。

上周美國共享汽車平台Uber宣布裁員，其行政總裁Dara Khosrowshahi亦表示放棄今年內底薪。

據外

...

欄名 : Good Job Insight

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