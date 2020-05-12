疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪 行政人員版 2020/05/12 分享： 疫情導致全球經濟衰退，早前多國政府採取限制措施，大眾因而減少出外，汽車共享平台面臨經營困境。 上周美國共享汽車平台Uber宣布裁員，其行政總裁Dara Khosrowshahi亦表示放棄今年內底薪。 據外 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作 2020/05/11 逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作 美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅 2020/05/08 美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅 LinkedIn研AI工具 分析求職者面試對答 2020/05/07 LinkedIn研AI工具 分析求職者面試對答 本港口罩廠招聘 生產綫操作員分3更 2020/05/06 本港口罩廠招聘 生產綫操作員分3更 彈性上班報酬高低 外送步兵首要考慮 2020/05/05 彈性上班報酬高低 外送步兵首要考慮 Uber 優步（Uber，美：Uber） 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 美國 肺炎 服務 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入