建互認跨境防疫機制 快通關利經濟

本港新冠肺炎疫情連續22天沒社區感染，正朝着28天零確診里程碑邁進。疫情受控露曙光，港府正與澳門和廣東省政府磋商放寬入境檢疫限制，大家期待三方能盡快建立一套互相認可的檢疫機制，增加活水流通，有利香港經濟復甦。

澳紐推旅遊氣泡 港澳勿落後

特首林鄭月娥受訪時透露，粵港澳三地正在磋商允許居民豁免檢疫往返三地，目前構思兩種限制，一個是符合特定目的可豁免14天強制檢疫，另一個是跨境人士要做核酸檢測，證明陰性便可免檢疫。

港府在疫情緩和便希望與粵澳磋商放寬入境檢疫，主要是出於現實經濟需要。為了防疫，三地都對入境人士強制檢疫，令旅遊、商業和文化交流活動停頓，隨着澳門和深圳疫情已受控，港府有迫切需要跟粵澳恢復通關，尤其檢討現時來往內地各檢疫14天的做法，既要解決跨境工作或上學的20多萬港人需要，亦盼透過增加商業和文化往還，帶來活水，促進本港經濟活動。

在南半球的澳洲和新西蘭，眼見疫情緩和，早已急不及待籌劃「旅遊氣泡」，只要出發時病毒檢測呈陰性，抵達目的地後只需量體溫，便可豁免強制檢疫14天。澳紐透過互相開放邊境，建立旅遊通道，刺激低迷旅遊業，而這個安全氣泡稍後再擴大至其他疫情受控國家，令氣泡愈谷愈大。

分隔2,000多公里的澳紐尚且綢繆興建旅遊通道，只有一河和一海之隔的香港、深圳和澳門，經貿關係千絲萬縷，在疫情受控和安全許可下，更應盡早恢復通關，透過便利性促進本地和大灣區經濟發展。

互認檢測首重科學 費用要盡低

面對這場持久疫戰，各方都難以承受過關後各需強制檢疫14天，如何放寬限制，促進經貿往還遂成當前急務。大家宜在科學基礎上，盡快建立一套共同認可的檢疫機制，協商出統一檢測標準、健康申報和互認病毒檢疫結果。

澳門和珠海昨天已互認病毒核酸檢測證明，入境者持有7天內核酸證明便可豁免檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良也建議港府可參考澳門和深圳的做法，以健康碼代替檢疫措施，而健康碼手機程式已包括核酸檢測報告在內，跨境者毋須再出示健康證明。

此外，粵港澳核酸檢測費用有別，澳門首次免費，之後每14天檢測收費約175港元，香港每次收費700至1,000港元，而深圳約350港元。對經常往返中港兩地人士來說，持續檢測費是項沉重開支，故三地須設法紓緩相關人士的負擔。

疫下如何能兼顧防疫和經濟需要，大家都沒有底，只能摸着石頭過河。港府在推動恢復通關時須審慎行事，先從澳門、深圳等疫情受控地方入手，再慢慢擴展至廣東省和其他省市，之後才考慮相對疫情較高風險地區和國家，減低紕漏風險。

責任編輯：陳靜芬