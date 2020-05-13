陳先生（化名）退休多年，生活優閒，至近數年受腿痛困擾，情況嚴重影響步行，每每需坐下休息，不能久步。陳先生起初以為略作休息及按摩便能解決腳痛，殊不知疼痛日益加重，現只要步行數分鐘，臀部至雙腳後側便疼痛難耐，必須坐下休息。

陳先生上年終對腰腿痛尋求檢查，發現原來因為椎管狹窄導致間竭性跛行（Intermittent Claudication），解釋了為何步行數分鐘便會腿痛，並必須坐下才能痛減。

間竭性跛行臨床可分為血管性（Vascular）及神經性（Neurogenic）兩種：血管性跛行是由於外周血液循環障礙，即使肌肉平常還可以得到足夠血液供應，但當運動時則變得捉襟見肘，新增供血量不足以應付肌肉所需，因而缺氧產生痛症，而病人略停步休息便會痛減。

神經性跛行則可由於退化骨質增生、椎體前移或韌帶增生等佔位性原因引致椎管狹窄，繼而對脊髓或神經綫加壓產生間竭跛行症狀。患者出現腿痛時，坐下或向前彎腰能紓緩症狀，是因為腰椎管內空間於坐下或前屈時增大，因而減輕了對神經組織的壓迫，而這亦解釋症狀分別及有助分辨血管性及神經性跛行。

至於治理方面，治療前必須釐清血管性及神經性的原因。血管性常見於糖尿病患者，其治療以控制血管炎症及血糖水平為主；神經性則西醫常會進一步診斷引致椎管收窄的原因，適時作磁力共振及神經傳導測試，協助診斷病理位置。對於不同原因所致的椎管狹窄症，會有不同的治療方法及預後，例如輕度的椎體前移大多會以物理治療及運動處理，並得到良好改善，但病因若為韌帶增生肥厚所致，則患者須西醫手術處理的可能性亦增加。

至於中醫處理方面，血管性跛行大致以化瘀通絡治法為常；神經性跛行則常見以祛濕或祛瘀通絡治法處理，同時，參考西醫骨科醫生的報告，辨病辨證，才能針對不同的結構性病因，針對地治療腰腿「不通則痛」症狀。

間竭性跛行臨床並不少見，當中尤以老年患者居多，臨床了解其內科或骨科致病成因，針對性治理，觀察日後病程變化，但若椎管狹窄症嚴重並影響日常生活，則應諮詢醫生，並適時考慮應否作椎管解壓手術處理。

▲ 間竭性跛行（Getty Images）