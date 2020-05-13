林夕在中國被封的程度有幾大？不至於搜不到，百度上仍有他的百科簡介。微博則顯示，早在二○一五年就停止更新，但仍可看到，之前粉絲數量達約一百五十萬。但最近兩天搜一下主要的音樂平台，輸入名字，個人的介紹是沒有了（有另一個內地歌手同名，而黃秋生作為歌手則仍看到），以他名字的專輯也下架（如《林夕字傳》），但他為不同歌手填詞的作品，則仍能看到填詞人一項標註是他。

林夕填歌量達四千，若真要封禁，有樂迷說，就是封了華語樂壇半壁江山，卡拉OK沒歌唱了！看下最新的一個統計，是從內地五大音樂平台主要四百個歌手的曲目數據而來，在最高頻出現的填詞人指標上，排前十大依次為林夕、姚若龍、黃偉文、姚謙、許常德、李焯雄、陳少琪、方文山、周耀輝、易家揚。林夕比第二位的姚若龍，在數字上多一倍。作曲的五大依次則為雷頌德、周杰倫、黃韻玲、方大同、林俊傑。同一個統計，還指出以聽歌的語言來劃分，比對起其他主要城市聽國語歌都有高達九成的數據比較，廣州則有七成用戶聽粵語歌。

填詞人那統計中，最有意思的，除看到林夕的驚人產量及滲透率外，其實是十位作品最頻出現的填詞人，都來自香港及台灣，中國內地沒填詞人了？作為老行尊填了那麼多年，這當然和他們本身產量多有關，也和更年輕的樂迷不一定用這些傳統音樂平台有關（看視頻及以打包歌單包朋友圍內傳播）。但無可否認的是，近年的流行曲作品，是朝更分散的創作方式。而且看來，以粉絲而言，純粹聽音樂哼歌詞的也不是主流追星方式。都是那句：今天偶像新星或歌手，最大問題是，他們有名氣及流量，但沒有會流傳的真正作品。