上周寫《羅志祥的公關危機》時提及「性上癮」，眾友紛問：究竟羅是否患有性上癮呢？又如何診斷？我笑道，成篇文章談的是危機管理思維，只在尾段閃過「性上癮」三字，你們就津津樂道，完全無視我的公關角度。

關於「性」的話題，永遠引人入勝。眾友之好奇兼熱烈反應，令我想起當年修讀心理學時，有科叫Human Sexuality（人類性學），是全校最受歡迎的科目之一，年年都要爭崩頭，因為太多非心理學本科生也要來上課，每堂課是近二千人迫爆演講廳，連樓梯也坐滿人。我見過，有人手抱嬰兒拖住老公齊齊上課，情到濃時就來個法式接吻，這些對我們心理學本科生來說，見怪不怪。

如此墟冚埸面，皆因科目名稱已引人遐想，亦因傳聞教授會在課堂播三級片而令有些學生「趨之若騖」。對非心理學本科生來說，最期待是那一堂講解幾十種親密姿勢、名稱及其功能（對，是有功能之分的），氛圍高漲。但真正要當成學科去唸，卻是另一回事。所有跟性的生理與心理有關的學名、性障礙症狀、徵狀、治療都要牢記，器官結構當然逃不了，但也包括腦部結構、各種賀爾蒙，甚至各類性病都要記得滾瓜爛熟。

我不怕血、不怕內臟、不怕奇難雜症，但當年要看的各種性病實照和狀況，確實考起，皆因無法想像可以如此恐怖核突。我看過的性病實照有些屬極嚴重情況，且不能根治，應付考試時，惟有先用便利貼蓋着文字旁的照片，才能繼續讀下去。我常認為，若性教育能包括顯示每種性病的實照去說明進行不安全性行為的後果，以此教育安全性行為的重要性，肯定更有效。

「人類性學」這一科，名字sexy，引人無限遐想，但實情卻是我背讀到傻的其中一科，因有太多學術和醫學研究要學懂，才能再深入研究心理層面。至於教授有否在課堂播三級片？答案是：有，而且是由頭到尾整個過程。但那是一部在實驗室研究一對情侶親密過程的紀錄影片。兩位當事人由頭到腳駁滿偵測電綫，記錄整個過程的生理狀況、心跳、腦部哪一區在哪個階段最為活躍等，畫面既不感性亦不性感。若有學生純粹只為在大學課堂看三級片而慕名或好奇報讀，他大概會為往後要付出極大腦力去狂啃大量知識而暗忖：那是一場太大的誤會了！