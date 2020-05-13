新冠疫情肆虐期間，不少娛樂場所都關閉，卡拉O K、主題樂園都無得去。有見及此，迪士尼樂園轉個新方法，提供網上渠道讓大家一解思「園」之苦！日前，迪士尼官方頻道上載免費煙花騷，讓闊別樂園多月的朋友，在家也

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