美國借疫情遏華 不實謬論須反擊

新冠疫情不單未有緩和中美關係，反給美國提供攻訐中國的新平台，令矛盾更為尖銳。在這方面，美國花招迭出，如洩漏論、源頭論、輸出論、隱瞞論、囤積及暴利論等，總之是中國令美國損失巨大，要負責任及賠償。對此中國自應逐一反駁以正視聽。以下就洩漏論及隱瞞論作初步評述。

洩漏論有兩種 分惡性與良性

捲入洩漏論的，主要是武漢病毒研究所（即Wuhan Institute of Virology，下稱WIV），該所除位處武漢外，還是中國唯一有最高安全級別P4設施的科研單位。

洩漏論有兩種：惡性的，是洩出生化武器，良性的，是一般科研中（如研製愛滋藥）洩出。早於1月美媒便刊登了WIV洩出生化武器文章，到2月政客出頭：共和黨參議員Tom Cotton力陳此論。之後傳聞迭出，到近期連特朗普及蓬佩奧都出來叫囂，說掌握由WIV洩漏大量證據。

「證據」論說過頭 自己人也反駁

可惜謊言過了頭，自己人也出來說反話。澳洲情報人員嘲笑所謂「證據」無料到，美國軍方參謀長聯席會主席米利及美國情報部門均指無證據顯示新冠病毒由人工合成，反駁了生化武器說。對WIV洩出病毒說又有美國科學家出來反駁：加州大學病毒專家Jonna Mazet舉四大理由力陳WIV不可能有洩漏。她曾與WIV合作研究、培訓人員及訂立安全標準，故最有資格說話。

其實，美國的洩漏疑雲更甚：因為去年夏天，馬里蘭州美軍生化武器研究基地Fort Detrick便因安全問題被關停部分工作。正如外交部發言人華春瑩所說，對有關的事態發展，美方應提高透明度，讓國際專家前往視察並向全世界交代。

美國洩漏嫌疑更大 應增透明度

另外，西弗吉尼亞州在2015年發現了一宗罕見肺炎病例，由於原因不明，醫生猜測與吸食電子煙有關，故稱之為Vaping Disease或「電子煙肺炎」。去年夏天，這在弗吉尼亞州爆發，帶來過100宗病例，傳聞其症狀與新冠肺炎相似，更或與Fort Detrick有關。美國理應全面研究該病症，並允許世衞及國際參與，以釋世人疑惑。

「隱瞞論」更為荒唐，中國早已通知世衞及美國，且「武漢封城」世上誰人不知。其實美國國內的不公開報告對疫情早有警告，只是政府無動於衷，更有美國議員看後即趕在股市崩盤前出貨。

特削美在華醫療專家 自毁耳目

另一問題是美國自毁耳目。SARS令中美強化抗疫合作，美國疾控中心（CDC）在華設有辦事處，美使館亦有醫衞專家。但特朗普為省錢，去年中大砍醫衞相關開支，取消了使館專家職位，也把CDC在華辦事處人員，由40多人減至10餘人，令新冠出現時少了當地監察能力。

至於中國方面，她對改善疫情統計不遺餘力，屢見增補以提升覆蓋面及準確度：（一）於2月12及13日加入臨床診斷數據15,384宗，以補測試不足。（二）於4月16日增加武漢確診325宗及死亡1,290宗，補回初期紊亂中的遺漏。（三）於3月4日增加輸入疫症數據，讓「外防輸入」政策有更佳依據。（四）於3月30日增加無症狀帶菌者數據，以防「隱形帶菌」者傳播。

上述增補令人能對疫情變化有更好了解，也有助引導政策工作。由此可見中國全力檢測盡量公布，證明絕無隱瞞之意圖。

反觀歐美都有重大的統計遺漏，雖不屬隱瞞，卻可誤導民眾及決策者。遺漏來自檢測能力不足，政策性忽略及覆蓋面不全（如只計醫院而不計在家及療養院死者）。

在美國前期遺漏尤為嚴重；在爆發之前及早期，因檢測不足少計大量確診及死亡者。原因包括政策限制、費用昂貴、檢測設施少和國產測試劑不足等，到後期才逐步改善。此外由於傳播規模太大，每只能檢測較重症者，而忽略了無症狀及輕症者。

統計遺漏現扭曲 歐美首例成疑？

但統計遺漏造成一些扭曲。如檢測不足令確診數低造成了死亡率偏高。以4月30日為例，美國為5.8%，歐洲大國英、法、意、西等都在一成至成五間，只德國較低約4.0%。積極檢測的韓國只有2.3%，而中國在湖北以外是0.8%。

更重要者是前期遺漏推遲了對傳播期的估計。如法國有醫院追查之前肺炎病者時，發現一位12月27日入院者對新冠測試呈陽性，比官方原先公布的1月24日首宗確診早很多。又如美國新澤西州Belleville市市長最近也測出新冠抗體，而他曾於11月21日起流感病重。

這類事例令世衞要求各國追查前期肺炎病例，美國已有加州及芝加哥市等地方政府下令追查。這些新發現對中國意義尤大，因有助動搖中國「病源論」及「輸出論」的根基。

▲ 新冠疫情給美國提供攻訐中國新平台，文宣迭出，如洩漏論、源頭論、輸出論、隱瞞論、囤積及暴利論等，中國應反駁以正視聽。圖為美國總統特朗普。（法新社資料圖片）