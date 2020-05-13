疫下露宿者增 怎助棲身自力更生

新冠肺炎疫情重創本地經濟，恐令更多人露宿街頭。社區組織協會最新調查發現，本地逾6成露宿者是首次露宿街頭。要幫助露宿者，除要短期內為他們尋覓棲身所，亦應支援他們自力更生。

社協在今年4至5月期間進行抽樣調查，訪問了104名無家者，發現64.6%是因疫情失業，首次露宿街頭。

露宿者中最年輕僅25歲，亦有13.5%有預科或大專以上學歷。93.3%表示自己未能受惠於政府的抗疫基金，當中65.5%指僱主受惠但員工未受惠，42.7%表示自己不屬於抗疫基金的行業，亦有近2成人不清楚有這類基金。

立法會議員張超雄早前接受英媒BBC訪問時表示，政府在疫情期間以擔憂人群聚集增病毒傳播風險為由，不開放臨時庇護中心，令露宿者的命運由麥當勞等24小時快餐店掌握，「是一件很荒唐的事」。

社協倡效加國 租酒店予無家者

社協建議，政府應仿效加拿大，租用賓館或酒店、或增設臨時宿舍等，讓無家者有棲身所。

加拿大英屬哥倫比亞政府上月宣布，將會租用600個酒店房，為溫哥華的無家者提供臨時住所，當地更有非牟利組織促請政府直接購買使用率低的酒店，惠及低收入居民。法國政府亦有計劃在巴黎租用至少670個酒店房。

炎夏殺到，熱浪加上疫情更可為露宿者帶來雙重打擊，美國洛杉磯市政府在疫情期間關閉多個文娛中心改作露宿者中心，自上月底更陸續開放多個避暑中心，並實施嚴格社交隔離措施。本港近日疫情緩和，康文署多個公共設施亦已陸續開放，政府或可考慮開放臨時庇護中心予有需要人士。

美提供輔導 教育支援職業培訓

幫助露宿者除需為他們提供住宿，更需幫助他們重拾人生、自食其力。新加坡政府與當地慈善網絡Peers Network合作，為露宿者提供安全棲身所之餘，亦注重為他們提供其他支援，包括領取新冠肺炎下的津貼。

美國邁阿密的庇護中心Lotus House，亦有為露宿者及他們的孩子提供家庭輔導、教育支援及職業培訓等。

本港也有專門幫助露宿者的慈善團體ImpactHK，近期在油麻地開設一間名為1ofaKIND的二手服裝店，為無家者提供工作機會及基本飲食。該店內部更有社區咖啡室，市民可慷慨解囊，令有需要人士可免費享有一杯熱飲及小食。

港府上月已步入財政赤字，租用旅館或較難實行，但亦可與本地非牟利組織合作，為有需要人士提供短期援助。

▲ 新冠肺炎疫情重創本地經濟，恐令更多人露宿街頭。（資料圖片）