禁野味保衞生 中央還須三步走

新冠肺炎疫情全球大爆發，蔓延超過200國家及地區，全球確診個案破400萬。由上次沙士到今次疫症，研究均指野生動物可能是病毒宿主，而野味市場及內地食用野味習慣，更可能是令疫情爆發的主因。

國家主席習近平於本年2月主持中央政治局常委會會議上也指出：「食用野生動物風險很大，但野味產業依然規模龐大，對公共衞生安全構成了重大隱患……有關部門要加強法律實施，加強市場監管，堅決取締和嚴厲打擊非法野生動物市場和貿易……」

濫捕野生動物 危害公共安全

隨即，全國人大常委會緊急通過《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》（《決定》），並在《野生動物保護法》（《保護法》）的基礎上，確立全面禁止食用野生動物制度，嘗試煞停野味陋習。今年的全國兩會已定於5月22日召開，相信《決定》及相關修法會在全國人大通過。

野味文化不但衍生濫捕濫食野生動物，更危害公共衞生安全。若果要達到「全面禁野」，國家還要三步走。

修改保護法 設全國禁食名單

第一步，確立全國禁食名單，以革除民眾飲食陋習為起點。目前《保護法》涵蓋全國，卻只包括約2,000種受保護動物，其餘野生動物，包括蝙蝠及鼠類等，民眾仍可合法進食。在全國人大通過《決定》後，內地各地方政府紛紛響應，湖北、廣東、天津、福建等亦制定實施多項地方性「禁野令」。深圳亦隨即展開立法工作，通過法例將十種食用禽畜納入「可食用白名單」，包括豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿及鵪鶉，其餘不在名單內的陸上動物均遭禁食，當中作為寵物的貓狗更明令禁食，條列已於本年5月1日正式生效。

源頭堵截 取締野味養殖利益鏈

可見，從立法角度，修改《保護法》已有藍本。要有效防止再出現由野味市場誘發的疫症，防範公共衞生風險，中央可參考以上的動物禁食分類，立法監管，明確將其納入《保護法》當中，強制民眾對名單以外的野生動物禁食、禁捕、禁運及禁賣買﹔而《保護法》亦必須涵蓋全國，並訂立具阻嚇性刑罰。

第二步，源頭堵截，全面取締野味養殖產業利益鏈。疫情之初，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山及港大微生物學系講座教授袁國勇已先後表明，病毒很大可能來自野味傳人。事實上，不論人工飼養或野外的野生動物亦有可能成為病毒宿主。因此，《保護法》必須同時將養殖的野生動物納入禁野範圍。

當年沙士令野味市場經歷短暫冷清期，但疫後不足一年，國家林業局在《商業性經營利用馴養繁殖技術成熟的陸生野生動物名單》中將54種野生動物列入名單，當中，連被懷疑是沙士病毒源頭的果子狸也在其中，為野味養殖業開綠燈，禁食令在一年內瓦解。野味市場隨後更為興旺，變相誘發是次疫情大爆發，看來當天放生養殖業，是一個錯誤決定。因此，立法過程中亦要慎防以藥膳名義食用、生產野味或其製品。

現實地，野味產業在某些地方製造就業機會和經濟效益，甚至有助脫貧﹔可是為全面禁野，中央政府可考慮發放一次性的保償，協助受影響農戶商戶及養殖業升級轉型。現時受疫情影響，凍結了野味市場，正是提供經濟誘因，鼓勵其從業員加快轉換工作的最佳時機。

加強舉報執法 嚴打黑市交易

第三步，加強舉報執法打擊黑市，善用教育宣傳。此規執法時，將牽涉多個部門，各部門間亦宜盡早釐清職能，避免出現太極式執法。參與買賣、運送及食用野味是關乎公共衞生的層面，犯法者必須嚴懲。

事實上，內地對野味需求殷切，珍稀動物市場有價有市，例如中華穿山甲已被列為極度瀕危品種及國家一級保護動物，但因為穿山甲肉遭視為美食佳餚，黑市價達港幣每公斤4,800元，其鱗片則可入藥，黑市價更可達港幣每公斤11,000元。

根據全球環境報道聯盟（The Global Environmental Reporting Collective）2019年發表的《穿山甲報告》，每年逾十萬隻穿山甲走私到內地，可見黑市交易活躍。近年，不少民眾利用網上交易平台非法買賣野生動物，甚至用上貨品代號，令執法當局難以偵查。

建議政府可加強網上舉報平台，例如與網購平台合作，在網絡搜集資訊及情報，鼓勵全民提供資料；另外，如民眾在網上搜尋買賣野味相關字眼時，可顯示即時警告信息，警告使用者有機會觸犯法例及列明刑罰。

非法野生動物交易會導致其數目銳減，危害自然生態，必須嚴厲打擊。長遠而言，須全面關閉野味市場，不但對人類公共衞生有利，亦有助維持自然生態平衡。此外，亦必須加強宣傳教育，讓百姓知曉、農貿市場經營者容易識別違法行為，讓法律落到市場和民眾生活中，才能真正保護野生動物。

以沙士及新冠為鑑，要防止疫症再來，中央必須具決心「禁野味，保衞生」﹔由保育自然生態切入，從而保障公共衞生。

▲ 野味文化不但衍生濫捕濫食野生動物，更危害公共衞生安全。圖為昆明市場裏懸掛起拒絕野味的標語。（中新社資料圖片）