美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起 行政人員版 2020/05/13 分享： 任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（下稱動森）繼續熱爆全球，話題持續發酵，更造就了不少就業機會。本地食品公司美味棧近日在網上公開招聘，聘請「美味棧動森遊戲專員」，讓動森玩家為品牌興建一個專屬 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪 2020/05/12 疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪 逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作 2020/05/11 逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作 美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅 2020/05/08 美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅 LinkedIn研AI工具 分析求職者面試對答 2020/05/07 LinkedIn研AI工具 分析求職者面試對答 本港口罩廠招聘 生產綫操作員分3更 2020/05/06 本港口罩廠招聘 生產綫操作員分3更 商業 服務 品牌 就業 設計 食品 遊戲 在家工作 設計師 任天堂 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入