美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（下稱動森）繼續熱爆全球，話題持續發酵，更造就了不少就業機會。本地食品公司美味棧近日在網上公開招聘，聘請「美味棧動森遊戲專員」，讓動森玩家為品牌興建一個專屬

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