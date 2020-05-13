中國要爭美民眾支持 防中美關係攬炒

在新冠肺炎疫情下，中美關係又起波瀾，首階段貿易協議突然出現「悔約論」，但最終又回到基本點。中美履行貿易協議，其實是最符合雙方利益，但基於政經需要，卻不斷在細微關節位試探對方底綫，令情況反覆。中方應化被動為主動，爭取美國民眾支持，將雙邊關係遭民意操弄的折騰減至最少。

貿協悔約試水溫 中美各有盤算

中美高層上周五通話後，同意為落實貿易協議創造氛圍，令原先因美國對疫情追責下的緊張關係緩和下來。惟美國總統特朗普其後唱淡貿易協議，之後中國官媒提出增加核彈來抑制美國野心，前晚更指北京有聲音要將貿易協議作廢，重新商談一份對華有利的新協議。特朗普隨即回應無意重新談判，中國外交部其後也否認其事，強調會落實協議。

中美連日放出悔約風聲，都是出於自身的政治和經濟考量。對特朗普來說，疫下經濟停擺，失業率高達14.7%，增加出口和就業職位，是箍住基本盤，爭取連任的關鍵。但中國首4個月進口美國商品總額比去年同期下降5.6%，未有履行協議規定兩年內向美增購2,000億美元商品承諾，因此威脅再打關稅戰，試圖迫中國加快落實協議，為其連任榨取更多經濟利益。

特朗普同時大打中國牌，因他要將美國民眾對華的不滿情緒轉化成選票，故對中國最初處理疫情不當一事大做文章，並試圖組成以美國為首的追責索賠聯盟，把之前因打貿易戰分化盟友情況扭轉過來，達到圍堵中國的終極目標，亦可動員美國選民投票，收一石二鳥之效。

瓦解美追責聯盟 化被動為主動

面對國際追責疫情壓力，中國正設法「瓦解」美國追責聯盟。因此中國一方面對美國盟友澳洲施壓，繼對澳洲大麥徵高額關稅後，更禁止進口澳洲牛肉，懲罰澳洲要調查新冠病毒來源。

中方亦窺準美國疫下經濟陷入衰退，承受不住再打貿易戰的衝擊，惟中方在疫下對商品需求萎縮，難以履行協議承諾的採購目標，因此有分析指官媒放出對協議推倒重來的風聲，是測試能否用貿協作為反制特朗普的工具。

中國明白到當前首務穩經濟，不能讓特朗普上下其手，更要善用採購資源。事實上，中國最直接的可能是爭取美國民眾支持。中國駐美大使崔天凱日前指，美國民眾大多不關心中美關係，也不了解中國，只是美國一些官員突破底綫、無端攻擊、謾罵中國，是導致美民眾對華好感跌至谷底的原因。

正如崔天凱所言，中美關係已回不到過去，中國須盡快調整對美政策，盡量爭取美國民眾諒解和支持，以免他們繼續被政客煽惑，徒令中美關係被「攬炒」。

責任編輯：劉婉雯