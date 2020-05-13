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又一城購物送抽獎贏$3萬禮券 朗豪坊逢周三fb派美粧產品

行政人員版 04:00 2020/05/13

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最近疫情緩和，黛安收到風，不少商場都出招吸引大家去Shopping，例如朗豪坊由即日至6月14日就推出優惠，只要消費滿指定金額，便有機會獲得現金券及禮品高達$500.公關姊妹話，唔少人因為長時間戴口罩，搞到皮膚變差，朗豪坊就搜羅唔少美粧產品，每周免費發放高達$420美容產品！

由即日起至6月10日，朗豪坊逢周三喺fb專頁公布送出嘅美容產品，頭50位答中問題嘅朋友就有機會獲得美容產品，包括BIODERMA、Laura Mercier、Melvita、PAUL & JOE BEAUTE等，先到先得㗎。另外，即日至6月14日，朗豪坊LP CLUB會員消費滿指定金額，亦可以半價購買CINEMA CITY禮券或高達$500回贈。

又一城也推出連串優惠，例如今個星期五（15日）至6月30日，只要喺最少2間唔同商戶即日消費滿$1,500或以上，連同有關電子貨幣收據，即可以換領紅酒乙支及抽獎券乙張，數量有限，送完即止。

頭獎同二獎分別可獲$3萬及$2萬禮券，三獎都有價值$16,200嘅LONGINES名貴腕錶，咁多優惠，黛安都要快啲通知朋友。

本文轉載自《晴報

又一城由本周五起至6月30日亦有獎賞活動，頭獎可獲$30,000購物禮券。

朗豪坊即日起至6月中，逢周三都會喺fb出一個問題，頭50位答中嘅朋友有機會獲贈美容產品。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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