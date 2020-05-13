Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）上周六在Twitter發文，因不滿其加州車廠不獲准重開，揚言會把Tesla在加州的總部和廠房搬走，更聲言就防疫限制措施控告當地政府。其後有議員發文反駁，說加州一直大力補貼一家不顧員工安危和福祉的公司。

新冠肺炎是全球企業也無法預知的黑天鵝，香港的商家亦叫苦連天，部分在限聚令下需要停業，但這些企業的老闆都乖乖地配合政府的防疫工作，沒有人因此而要告政府。

香港是最早受到疫情波及的城市之一，而且是國際大都會，現在仍能守得住，是政府、醫護人員、市民和商界的配合，才能有這樣的成績。

反觀美國，即使在居家令下，周日的海灘還是人頭湧湧，每日的確診數字還高企的時候，仍有人示威要重啟經濟，政客不是實事求是地抗疫，而是想方設法去推卸責任，現在連Tesla這樣的大企業也要威脅控告政府，還要高呼還美國人自由，以自由掩飾自私，難怪成為全球疫情最嚴重的國家。

企業不應只顧賺錢，還要保障員工和顧客的安全和健康。我所認識的老闆，雖然在新冠肺炎的影響下都很無奈，但即使在嚴重的虧損下，也沒有因為個人私利而放棄防疫工作，員工和顧客的健康和生命，無論如何也比企業的存亡更重要。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》