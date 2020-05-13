馬會緊守崗位 跨越疫戰障礙

新型冠狀病毒疫情持續數月，為了讓賽事可以在安全環境、「零感染」目標下進行，香港賽馬會（馬會）過去數月面臨前所未有的巨大挑戰。幸而，馬會上下一心，得到同事、馬主、練馬師、騎師、會員等持份者的體諒、支持及配合，方可跨過重重關卡，讓香港得以「馬照跑」。

「這是我加入馬會數十年以來，應對最難忘、最艱辛的一次危機。」加入馬會40年、經歷過2003年沙士衝擊的馬會兩地馬房營運及馬主服務部主管鄭奇龍，感受至深。面對新冠病毒來襲，政府隨形勢變化推行相應政策，馬會也得在短時間內調整安排，他形容馬會「唯有見招拆招。如果人家說一波多折，我們可以說是幾波幾十折了！」

挑戰不斷 見招拆招

要確保香港賽馬得以繼續，他說「馬會絕對是不惜工本把馬場的公共健康風險降至最低。」當一月初疫情逼近，馬會啟動機制為應對疫情做好準備；例如在農曆新年賽馬日實施連串措施，包括限制入場人數，避免風險；隨後再進一步暫停開放場外投注站，以及暫停電話投注熱線服務。

每場賽事得以順利舉行，員工的努力絕不可少。每一次賽馬日，除了馬會幹事、騎師、練馬師外，還有馬房員工、獸醫以及跑道同事等的協助，方可成事。為了所有參與人士的健康，馬會採取多項預防措施，包括按照政府規定在馬匹亮相圈限定每組人數，並須保持1.5米距離，騎師每周也須進行4次新冠病毒測試；馬會亦向員工派發口罩，以及提供的士交通津貼以減低當值員工乘搭公共交通的風險。

考驗還是接踵而至。2月8日起，政府規定所有從内地抵港的人士均須接受強制檢疫14天，意味隨同馬匹到從化馬場的馬伕，返港後亦要隔離，這令鄭奇龍相當頭痛，「同事已經要冒著風險往返內地，回港後不但要隔離，更擔心一旦受感染會連累家人，甚至居於同一宿舍的同事。」馬會管理層遂與香港及內地政府積極商討，由馬會推出一系列嚴謹的防疫措施，同時削減由從化運馬來港的次數，部分練馬師亦配合安排，將部分馬匹留港訓練，才得以順利解決這場「運馬風波」，讓馬伕可以在確保安全的情況下繼續其日常運作。

3月初，病毒開始席捲全球，香港確診個案急升，為保障人、馬健康及安全，馬會再次關閉一度重開的場外投注站，並破天荒決定暫停馬主到訪馬房的安排，馬主只可從看台或過磅室觀看晨操及試閘。3月29日，馬會更因應疫情，不安排包括馬主在內人士入場，實行閉門作賽。「望着空無一人的馬場，感覺好淒涼，好唏噓，沙士都未試過這樣閉門作賽。」鄭奇龍回想起這一天不無感慨。

馬主：嚴格措施 「唔行唔得」

3月29日這一天，原本打算入場為愛駒打氣的馬主吳嵩，也得留在家中觀看賽事。

曾任香港馬主協會會長的吳嵩說，當初聽到馬會嚴格限制入場安排時，感到失望，有馬主朋友也覺愕然；還記得年初五在馬場內看不同的預防措施，如探熱設備，當時也暗忖是否必要，但回頭再看，一切措施原來「唔行唔得」。

作為馬迷，吳嵩說大家都喜歡在現場欣賞賽事，因為可以「到沙圈了解馬匹狀態，例如有沒有流汗等等，好多好仔細的表現只有在現場才可以看到。馬主更藉此機會良朋共聚，更望馬匹贏得賽事可以一起拉頭馬。但在疫情之下，大家也明白並願意『將就』。」

何澤堯：賽事繼續 十分難得

吳嵩說，英國、愛爾蘭、紐西蘭等主要賽馬地區皆暫停賽馬活動，澳洲賽事雖繼續舉行，但全面禁止馬主及觀眾進入馬場；相比下「香港在人家還沒有停賽時已採取行動，先發制人，馬會做得好，香港賽事才可繼續，否則在農曆新年賽馬入場人數特別多，一旦出現什麼『馬場群組』便大件事了」。

對於騎師而言，當然希望在馬迷的掌聲與歡呼聲中作賽。3月22日，土生土長的本地騎師何澤堯策騎著「金鎗六十」，實現夢想，勇奪「寶馬香港打吡大賽」冠軍，成為自1995年告東尼後，首位勝出此大賽的港產騎師。

▲ 騎師何澤堯於3月勇奪「寶馬香港打吡大賽」冠軍，雖然沒有馬迷的喝采聲，但他認為在疫情下香港能繼續賽馬已十分難得。

可是當天馬場嚴格限制入場人數，令賽馬氣氛打了折扣，但何澤堯視為疫情中的小確幸，「歐美等地很多地方都要暫停賽馬，香港能夠繼續賽馬已經十分難得。馬會是本港最大僱主之一，馬照跑可以保就業，而且當中所得的稅收及善款可做善事回饋社會。」

何況在疫症中大多數人都留在家，從電視觀看賽馬成為馬迷僅餘的娛樂，何澤堯說:「如果取消跑馬，他們都不知道有什麼消遣了。」

（資料由香港賽馬會提供）

