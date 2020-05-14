郊野公園兩位長者拿着大掃帚，在烈日下清理枯葉，兩人悠閒工作邊做邊打牙骹。

「你看我這把年紀，月入三萬，你話慘唔慘？」

並非有意偷聽，但他中氣十足聲綫洪亮，醫生無奈被對話吸引，心忖：掃枯葉可月入三萬？不妨考慮兼職了！惟卻聽不明為何他會認為這是慘事。

長者解開疑團：「老人家月入三慢，手慢、腳慢、眼又慢！」

欣賞這股幽默感，一句「月入三慢」實在感同身受。先說眼慢，眼球內的睫狀肌（Ciliary Muscle）很細小但極靈敏，主要控制眼晶體（Lens）形狀，當睫狀肌放鬆，眼晶體變薄，便對焦遠景事物；若收緊時，眼晶體則變厚，便向近景事物對焦，此反應按腦部接收影像清晰度而作調整，是極快、敏感度極高的自動對焦系統。惟年紀增長，睫狀肌變弱，反應也變慢，對焦能力相繼轉弱，看東西要多用兩錢肉緊才能看清楚，便是「眼慢」。

手腳變慢有兩種主要原因，其一是肌肉流失，打從五十歲開始，平均每年約流失百分之一至二的肌肉量；七十歲過後，約有百分之四十的人口，其肌肉量不達標，尤其是運動不足或缺乏蛋白質人士，流失量更高。第二個主要原因，是神經綫退化，神經細胞（Neuron）負責傳達微量電流，就如光纖輸送電子信息，髓鞘（Myelin Sheath）猶如光纖外的膠囊，保護着寶貴的Neuron，年紀大兩者都退化，電流速度也因此減慢，手腳運動未能隨心所欲，這便是手慢腳慢。

醫生年將「登陸」，願意不願意也要迎接這「月入三慢」的日子。