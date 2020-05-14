「性上癮」（Sexual Addiction）這個問題在心理學界仍備受爭議。近年，很多荷里活明星都被傳媒說成患有「性上癮」，有些要去特別的治療中心治療。他們其實很少是單一患上「性上癮」的，大部分同時夾雜酗酒、濫藥等。那麼「性上癮」有何徵狀呢？「性上癮」跟其他病患者不同，不能單憑一些外在行為作根據，故難以透過表面觀察就可輕率斷定。更重要的是，「性上癮」在專業的心理學和精神健康界別中，根本仍未獲共識。

有人曾嘗試向臨床精神健康界別權威「美國精神醫學學會」（American Psychiatric Association／APA）申請，把「性上癮」列入APA編制、每位精神健康專業人士書架都必會放一本的《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5／Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）內，卻遭拒絕，原因是行內仍對此有激烈爭議。未能有共識的領域包括有：

一、如何在專業診斷裏定義和界定？美國精神健康界別對標籤某種行為是「上癮」（addiction）仍較謹慎和小心，即使是唯一兩種暫時被DSM-5列入的強迫性行為（賭博和暴食），他們也只稱之為「disorder」（病患）而非標籤為「上癮」，可想而知，他們對「性上癮」這個標籤，仍有極大保留。

二、應如何治療？由於此症未被列入專業手冊，心理學家和精神科醫生要面對沒有診斷和治療指引下作出判斷。有些精神科醫生開出SSRI（專門治療抑鬱症、焦慮症、強迫症、厭食症等）的藥，亦有些開出用來控制賀爾蒙的Leuprolide。心理學家則會用非藥物介入治療，如認知行為治療或催眠。直至現在，精神健康界別仍未有共識，亦沒有很多研究報告有關如何最有效治療此症。

除了定義和治療層面有爭議外，有人亦循社會層面的影響探討，如：若專業人士確認「性上癮」是一種不能控制／自拔的心理精神病後，會否被利用為婚外情、性騷擾、非禮，甚至性罪行等問題脫罪或減輕罪名呢？這些潛在社會問題需要小心處理，看來「性上癮」會繼續在相關業界議論紛紛。