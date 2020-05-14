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副刊版 2020/05/14

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位於銅鑼灣V-Point的健身中心Eliment FitLax，停業接近1個月後終在上周五復業，董事兼AQUA PRO+TECH另一位創辦人譚耀倫（Gallen），不惜「落重本」斥資6位數字做好防疫措

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欄名 : 防疫訊

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