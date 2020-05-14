南美哥倫比亞航空申請破產保護令 已預訂機票可免費改期 副刊版 2020/05/14 分享： 新冠肺炎令全球航空及旅遊業停擺，不少航空公司岌岌可危。以哥倫比亞波哥大為基地、南美第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）昨日宣布，因為疫情關係而已在美國申請破產保護令，秘魯業務亦被迫結束，很大機 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 迪士尼YouTube Channel播免費煙花騷 2020/05/13 迪士尼YouTube Channel播免費煙花騷 百年古樹節果決明 中環美利酒店綻放 2020/05/12 百年古樹節果決明 中環美利酒店綻放 80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 2020/05/09 80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 草間彌生寫下抗疫打氣詩歌 配七彩富士山冀盼旭日依舊升起 2020/05/09 草間彌生寫下抗疫打氣詩歌 配七彩富士山冀盼旭日依舊升起 澳洲旅遊局推免費Zoom背景 悉尼大橋動物靚相任下載 2020/04/28 澳洲旅遊局推免費Zoom背景 悉尼大橋動物靚相任下載 疫情 新冠肺炎 美國 航空 秘魯 哥倫比亞 薩爾瓦多 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入