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南美哥倫比亞航空申請破產保護令 已預訂機票可免費改期

副刊版 2020/05/14

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新冠肺炎令全球航空及旅遊業停擺，不少航空公司岌岌可危。以哥倫比亞波哥大為基地、南美第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）昨日宣布，因為疫情關係而已在美國申請破產保護令，秘魯業務亦被迫結束，很大機

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欄名 : 旅事通

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