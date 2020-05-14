網絡行銷時代 動畫廣告怎吸睛？

在今日網絡時代，我們的生活已跟電子網絡緊扣在一起，商業服務活動也不例外，無論從生產到行銷，都離不開互聯網。

自從1994年首個橫幅廣告問世以來，互聯網廣告的收入，包括由橫幅和動畫等不同廣告格式所產生的收入，從1998年的18億美元，增長至2018年的1,075億美元。僅在2019年上半年，收入就達到579億美元，在互聯網進行銷售推廣，已成為行銷的重要手段。

不過，網上橫幅廣告的成效如何，一直受到爭議，眾說紛紜。究竟動畫廣告能否有助吸引瀏覽者的注意力，以收廣告推廣之效，對今天很多企業來說，是一個不能忽視的商業決策問題。

動畫廣告 比靜態更易惹反感

事實上，網上廣告是很多網站的主要收入來源，包括網上傳媒，以至谷歌、臉書等大型社交媒體。所以，橫幅或動畫廣告能否吸引更多網上廣告，發揮出「吸睛」的能力，無論在業界和學術界都不斷研究。

微軟研究團隊（成員有心理學家、經濟學家和計算機科學專家）便曾選取了72個動畫，以及從這72個動畫最後一格取得的靜態式廣告進行實驗。研究的實驗結果發現，在最惹人「煩厭」的廣告中，有21個來自動畫廣告；引起人們「不煩厭」的廣告中，24個來自靜態廣告，結果反映動畫廣告往往比靜態廣告更易惹人「反感」，一旦搖晃過度、動作過火，甚至令訪客離開。

然而，動畫廣告迄今仍在網絡中廣泛應用，廣告商依然寄望動作能夠吸引更多注意，冀藉此「吸睛」能力發揮動畫廣告的行銷成效。可惜，這番心意並未得到學術研究的支持。有學者更提出，在一些情況下，瀏覽者有意識地對出現眼前的橫幅廣告「視而不見」，形成所謂的「橫幅盲視」（banner blindness）現象。

區分特性層級 效果眾說紛紜

過去幾年，不少學者從不同學科角度，去研究動畫的效果，由於從不同學科視角，加上動畫的動作設計多種多樣，這些多樣性，可以產生不同的效果。譬如，一些設計的動作「不顯眼」，引不起瀏覽訪客的注意；一些動態「搶眼」，既吸引到眾人的目光和注意，又不惹人討厭；但一些動作大，色彩斑斕的設計，往往又令人產生煩厭之感，可見不同的設計會產生不同的效果。另一方面，動畫的特性（feature）也可以透過創作產生很多變化，例如物體既有動作又可以變色等。

由於研究從不同視角且聚焦於不同的動畫特性，因而很難把一項研究與另一項進行比較，同時亦很難對動畫的成效取得一個一致性的結論。

對於動畫效果的研究，當中很關鍵的一點，筆者認為是在動畫的特性層級（feature-level）上，去梳理出動畫的不同效果。換言之，我們可以利用視覺功能理論（visual function theory），去識別目標動畫的「特性層級」，再在這個基礎上，因應動畫的不同任務（task）進行成效研究。

扼要來說，對外部出現的動作，人類在生理和生理上都有所反應，可以說是天生的自然反應。在千萬年前的漁獵社會，在狩獵過程中，突然跳出一頭動物來——若跳出一頭兇猛的老虎來更不用說了，人必然有反應。很清楚，外部動作吸引到人類的本能反應和注意力，這一點是毋庸置疑。

然則對動畫研究有莫衷一是、甚至得出成效相反的結論，原因多端，主要原因有二——

動作+尺寸變大 吸睛效果佳

一、是沒有弄清楚瀏覽訪客的上網目的。譬如，有些人上網只是搜尋關於股市的資料，有這樣一個固定專注之目的，在這種情況下，那些在電腦屏幕上出現的動畫廣告，便對此人無效用。但若然是隨意上網，到處瀏覽，沒有固定的目的人，動畫廣告便對這類用戶有效。

二、是「動」的形態，亦即「怎樣動」。筆者認為，箇中的區別很大，然而，過往的研究往往忽略了這一點。筆者從生理和心理學等學科的研究上，找出三項人類天生對此很難抗拒而不能不作出反應的「動」，進行實驗研究，這三種「動」包括：

1.「動作」（motion）。人類對任何外部的「動」，都會有天生的反應；2.動作體的位置不動，但逐漸變大，這種漸變（looming）的動作變化，會格外引人注目。3.原本空白的地方，突然冒出一個物體。即這個「動」有後來出現的「滯後」（lagging）性質。據生理和心理學的研究表明，這種動態的刺激效果，是建基於所謂的「突現刺激」（abrupt onset）之上。當人類視覺系統對突然出現的刺激特別敏感。在視綫範圍內，若突然出現一個新物體，都會成為感知客體注意的事物。

筆者把這三類的「動」進行實驗研究，透過人類眼球的移動和人類大腦記憶的「重召」（recall），檢視這些「動」，包括其疊加起來會引起甚麼效果，譬如，物體有「動作」同時尺寸逐漸變大。

結果發現，對於滯後出現物體這種「動」，並未能夠取得效果。原因可能是在互聯網上，滯後出現的情況並非罕見。譬如，從早期我們打開網頁，有時需要等候一下才能看到畫面；一些解像度較高的圖片，也常常會稍遲一點才顯現。在網上瀏覽網頁時，人們常常有這種經驗，因而對於原本空白的地方再出現一個物體，估計是「習以為常」了，故而這種特性的動畫，並未引起人們的特別注視。

然而，「動作」和變形特性的動畫，其吸引人注視的效果依然得到明顯體現。我們看到谷歌的動畫廣告，不少都帶有這種特性。可以說，那些精緻設計的變形動畫，變大的尺寸看起來適當，又沒有引起人們反感，其「吸睛」效果相當顯著。

設計花俏引滋擾 恐適得其反

但是，如果在動作特性的設計進行疊加，譬如，物體變大的同時又在不停地晃動，結果會不會更好？答案恐怕令一些設計人員失望，因為據筆者的研究結果顯示，既變大又在動並不為人受落，並不會比僅僅移動或變大更吸引人。換言之，用戶大概只肯對網上不太過分的的廣告給一定的注意力，商戶如果想通過疊加更多動感的廣告設計來吸引眼球，是很難達到目的，甚至可能因為廣告設計過於花俏而造成了一些「滋擾性」效果致被人刻意「忽視」，出現類似「橫幅盲視」現象，反映極端或過度的「動」，不僅未收成效，甚至產生適得其反的效果。因此，互聯網商家需要精確把握動畫廣告的「動」的度，不多不少，才會有理想的效果。

總而言之，在互聯網上進行市務行銷，今日已然成為普遍的商業行為。對網上傳媒或社交媒體來說，橫幅和動畫等不同廣告格式所產生的收入，佔公司的營業收入比重日益重要，因此，把握和洞悉動畫廣告哪些能夠產生成效、哪些動畫的特性無法引起瀏覽訪客的注意，無法產生成效，不僅對企業的商業決策十分重要，也可以為動畫廣告業更上一層樓的發展，建構一個更良好的基礎。

▲ 網上橫幅廣告的成效，一直受到爭議，究竟動畫廣告能否有助吸引瀏覽者的注意力，是一個不能忽視的商業決策問題。（資料圖片）