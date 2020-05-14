香港再出發 中立調解攻心為上

新冠疫情至今已經持續超過三個月。香港抗疫因昨天再現本地確診病例尚未明朗，但對經濟發展的影響其實才剛剛開始。根據5月4日公布的數據，今年首季本地生產總值（GDP）按年實質跌8.9%，是自有紀錄以來的最大跌幅。

疫情僅疥癬 政治風波是核心

「屋漏偏逢連夜雨」，與其他主要經濟體集中關注疫後重啟經濟不同，香港還要應對社會抗爭「回潮」的風險。這對於那些在疫情打擊中「九死一生」的中小企來說，可謂雪上加霜。

因此，當前的疫情只是香港的疥癬之疾，而由反修例引發的示威浪潮所揭示出的表層和深層次問題，才是肘腋之患。

國務院港澳辦和香港中聯辦發言人近月就香港事務連續發聲，批評反對派在立法會搞「政治攬炒」，在社會上閙「經濟攬炒」，在街頭策動「暴力攬炒」。從政治層面來說，這無疑凸顯新形勢下，中央根據《基本法》在香港撥亂反正，着力落實「全面管治權」和「高度自治權」有機結合的必然嘗試。但無可否認，雖然香港「主權」和「治權」回歸近23年，隨着「本土」、「暴力」、「攬炒」等激進概念在青年和學生群體中不斷滋生增長，證明「人心」回歸遠未成功。

一國兩制初心 保港繁榮穩定

無論全面管治抑或高度自治，實施「一國兩制」的「初心」，是為了讓香港保持繁榮穩定。但近年政治衝突頻發只是表象，真正根源在於深層次結構矛盾，導致社會整體利益未能獲得有效且平衡的保障。因此，要實現香港「再出發」，需要固本培元，攻心為上，發掘社會深層次矛盾，推動大刀闊斧的改革措施，實現政通人和，從而確保擁有平和穩定的社會氛圍。

去年12月，為回應反修例的相關訴求，行政長官林鄭月娥宣布成立「獨立檢討委員會」，寄望以此審視持續動亂成因，建議改善措施，為香港尋找出路。因為疫情所致，原本預計新春假期之後就會公布的委員會人選渺無聲音，而社會對於這個委員會的檢討範圍、方式、方法等也毫無頭緒。趁着疫情緩解的寶貴時間窗口，特區政府應及時把握機會，讓社會看見探究問題根源的勇氣與誠意。

鄭若驊提議 中立調解減分歧

律政司司長鄭若驊去年8月曾在網誌中建議，面對香港困局，可利用中立調解員進行調解。她表示，這樣做雖然未必能即時解決爭議，但卻能提供溝通平台，有利雙方收窄分歧，或重新檢視自己的處境，有助日後繼續磋商以達到最終和解。由於當時尚處於「完美風暴」形成階段，社會對於這番提議並無太多回響。但作為一名具有民商事調解經驗的律師和調解員，筆者認為這不失為獨立檢討委員會的工作方式指明了一個方向。

調解是目前在民商事法律中愈趨流行的一種另類爭議解決方式，是一個自願、私下且保密的解決爭議程序。

在民商事爭議中，僵局產生的根源往往是因為在履行合同過程中，因為爭議逐漸引致雙方的不信任，繼而對事實和法律問題各執一詞，從而造成溝通僵局，最終需要對簿公堂尋求法官或仲裁員予以解決。

友好坦誠交流 消除「情緒」成分

與法官和仲裁員不同，「中立的調解員」並不在調解過程中對爭議作出決定或判斷，其主要作用就是打破僵局，促成當事各方坦誠交流，鼓勵友好和解。這就需要擁有嫻嫺熟技巧的調解員，能夠在爭議當事方穿針引綫，消除訴求中帶有「情緒化」的成分，使當事人將討論焦點集中在訴求背後、真正想要實現的潛在目標上。

特區政府早前曾舉辦「社區對話」，希望借此緩和氣氛，但無論事前事後都被批成效不彰，「對話」基本變成發言人是對行政長官和特區政府的批鬥大會。相反，由青年發展委員會副主席劉鳴煒創辦的MWYO智庫，則在去年12月1日成功舉辦「傾城」青年論壇，邀請到從建制到泛民不同光譜，乃至「黑衣」人士參與對話。

筆者通過網絡觀看了當天幾場對話，最大感受就是無論社會地位如何、觀點角度怎樣，參與對話人士都基本可以平等坦誠交流，這其實就是為以「調解」模式探尋問題真相、深挖訴求本質、提出和解方案創造了最基本起點。

當然，「傾城」論壇並非調解，每場對話的主持人也並非調解員，而論壇本身也是公開的。這就難免導致很多人士不願參加論壇，或者雖然參加論壇但在發言時畏首畏尾。

相反，如果以調解模式再次邀請這些對話人士分批出席調解會議，聘請獨立客觀的調解員，通過其調解技巧，引導與會人士陳述觀點，聆聽對方說法，幫助各方探討相關訴求理據的強弱。

無先例可循 不妨打破舊思維

由於調解過程完全保密，無論是調解員還是與會人士都需要嚴格遵守保密義務，不得對外引述討論內容，就更能促使與會人士敞開心扉，坦誠交流。

在調解會議進行時，獨立檢討委員會的成員可以列席會議，與調解員一樣也毋須判斷誰對誰錯，但可以聽到並從中判斷訴求背後的實質利益要求，繼而挖掘真相，尋求可行的解決方案。

無論是泛民要求的「獨立調查委員會」，還是目前特區政府決定成立的「獨立檢討委員會」，抑或是本已運作良久的「監警會」，面對社會動盪和各種訴求紛擾，在調查、檢討抑或監督過程中，其實都是沒有先例可以遵循的。

那就不妨打破舊有思維，嘗試引入民商事調解概念和模式，看看是否能夠成功檢視動亂成因，對症下藥，從而使特區政府可以帶領社會走出困局，重煥生機。

▲ 疫情只是香港的疥癬之疾，而由反修例引發的示威浪潮所揭示出的表層和深層次問題，才是肘腋之患。圖為網民發起母親節遊行，大批警察到場戒備。（資料圖片）