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Twitter永續在家工作 疫情過後 允僱員選擇

行政人員版 2020/05/14

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新冠肺炎疫情未遏，在家工作（Work From Home）已成為世界常態，不少管理層發現疫情期間員工在家工作，企業運作依然暢順。Twitter就決定將措施恒常化，宣布員工在疫情結束後，仍可選擇繼續在家

...

欄名 : Good Job Insight

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