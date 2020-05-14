Twitter永續在家工作 疫情過後 允僱員選擇 行政人員版 2020/05/14 分享： 新冠肺炎疫情未遏，在家工作（Work From Home）已成為世界常態，不少管理層發現疫情期間員工在家工作，企業運作依然暢順。Twitter就決定將措施恒常化，宣布員工在疫情結束後，仍可選擇繼續在家 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起 2020/05/13 美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起 疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪 2020/05/12 疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪 逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作 2020/05/11 逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作 美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅 2020/05/08 美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅 LinkedIn研AI工具 分析求職者面試對答 2020/05/07 LinkedIn研AI工具 分析求職者面試對答 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 Facebook Google 在家工作 Twitter Apple 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入