  • 26°C
香港時間 : 2020514日 (四) 02:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

教人做口罩 宣揚獅子山精神

要聞版 2020/05/14

分享：

一眾義工犧牲個人時間及精神，不計報酬參與自製口罩。他們認為，自覺從中亦獲益良多。義工隊技術統籌趙先生，本身從事建築業，主要負責指導義工及維修機器。他說，製作口罩很多技術都是參考網上資料得來，沒想到從中會學到新知識。

負責物資統籌的吳國雄則稱，希望藉計劃宣揚其心目中的「獅子山精神」，即拼搏、愛心、尊重及包容之心，因此計劃不只是「送口罩」，亦是主張「教人做口罩」，望推動更多年輕人參與。

他稱，試過到女童院協助相關義工做口罩，其間得悉有義工本來與家庭關係疏離，但藉今次計劃成功掌握縫製技術，將親手製成的口罩送給家人，有望修補關係。

義工守望相助 人情味濃

「生命樂章慈善基金」創辦人Amy說，其團體動員200名義工參與計劃，他們來自社會各階層人士，成功自製口罩後紛紛表露喜悅，「個個都有成功感」，甚感欣慰；另一創辦人Gordon則稱，眾人好像重回70、80年代工業蓬勃的香港，義工們守望相助，感覺很有人情味。

受惠機構靈實長者地區服務營運經理劉苑芬稱，接獲不少長者反映張羅口罩有困難，雖收到熱心人士捐出外科口罩，但外科口罩大多是一次性的使用，捐贈追不上消耗速度。她稱讚「築福口罩」既環保又可於一般情況下使用，職員會挑選合適長者送出口罩，並會教導如何清洗、使用及更換濾芯。

作者：蘇文軒

責任編輯：賴偉雄

相關文章

農莊製可重用口罩 疫下「築福」
今日
農莊製可重用口罩 疫下「築福」
擬劃半畝田 種中藥草抗疫
今日
擬劃半畝田 種中藥草抗疫
口罩 義工 香港 家庭關係 獅子山

上一篇文章

農莊製可重用口罩 疫下「築福」

下一篇文章

擬劃半畝田 種中藥草抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

全面檢測防隱形病人 官商皆有責
全面檢測防隱形病人 官商皆有責
專家樓論 - 公營房屋建設 長期慢幾拍
公營房屋建設 長期慢幾拍