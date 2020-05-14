教人做口罩 宣揚獅子山精神

一眾義工犧牲個人時間及精神，不計報酬參與自製口罩。他們認為，自覺從中亦獲益良多。義工隊技術統籌趙先生，本身從事建築業，主要負責指導義工及維修機器。他說，製作口罩很多技術都是參考網上資料得來，沒想到從中會學到新知識。

負責物資統籌的吳國雄則稱，希望藉計劃宣揚其心目中的「獅子山精神」，即拼搏、愛心、尊重及包容之心，因此計劃不只是「送口罩」，亦是主張「教人做口罩」，望推動更多年輕人參與。

他稱，試過到女童院協助相關義工做口罩，其間得悉有義工本來與家庭關係疏離，但藉今次計劃成功掌握縫製技術，將親手製成的口罩送給家人，有望修補關係。

義工守望相助 人情味濃

「生命樂章慈善基金」創辦人Amy說，其團體動員200名義工參與計劃，他們來自社會各階層人士，成功自製口罩後紛紛表露喜悅，「個個都有成功感」，甚感欣慰；另一創辦人Gordon則稱，眾人好像重回70、80年代工業蓬勃的香港，義工們守望相助，感覺很有人情味。

受惠機構靈實長者地區服務營運經理劉苑芬稱，接獲不少長者反映張羅口罩有困難，雖收到熱心人士捐出外科口罩，但外科口罩大多是一次性的使用，捐贈追不上消耗速度。她稱讚「築福口罩」既環保又可於一般情況下使用，職員會挑選合適長者送出口罩，並會教導如何清洗、使用及更換濾芯。

作者：蘇文軒

責任編輯：賴偉雄