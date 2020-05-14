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農莊製可重用口罩 疫下「築福」

有心人捐物資器材襄助 目標「授之以漁」

要聞版 2020/05/14

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一場突如其來的疫症，抗疫重要物資的口罩一度短缺，本港不少人遂萌生自製可重用口罩的念頭。由義工們經營的築福農莊，不忍基層人士、長者為一個外科口罩頻撲、四出搶購貴口罩，遂號召義工們出手自製口罩轉贈有需要人士。

築福農莊提出自製口罩構思，即獲社會上一些有心人襄助，無私捐出物資、器材予義工，更吸引有志之士加入，令本身只有10餘人的義工團隊，在短短數月壯大成有20多個團體、約400多名義工加入，目標更由原定製作的1,000個重用口罩，擴大至10萬個。除送出口罩，義工們的長遠目標是希望「授人以魚，不如授之以漁」，將技術傳授普羅大眾，自製口罩「不求人」。

一呼百應 製1千個變10萬個

築福農莊自2014年創立，至今已有6年歷史，主要以「有機法」耕作，並機緣巧合地獲發展商提供農地予一眾義工耕作，並將部分收成免費贈予「家園便利店」，以成本價售予基層人士。而本以農耕為主的築福農莊義工，因疫情嚴峻兼一罩難求下，認為使用自製口罩總比毫無防護裝備好，毅然發起「開發及推動環保防疫口罩DIY」計劃，一眾義工就由「農夫」搖身一變成「製口罩工人」。

義工隊物資統籌吳國雄表示，農莊內部萌生自製可重用口罩的念頭後，遂於2月中進行籌備工作，從零開始，首要解決技術、人手及資金問題，最初目標是做出1,000個口罩，500人受惠，可重用約60次及一包20片的濾芯更換。各義工從無做口罩的經驗，惟有憑着一股熱血和衝勁去研究市面上的外科口罩結構，再由一些有紡織及製衣業經驗的義工選購布料。

各義工就像摸着石頭過河，在家中自行拆解又縫製口罩，吳國雄形容當初他們處處碰釘，尤以「口罩布的物料最為講究」，例如面型、貼服程度、透氣度、防飛沫能力等，「一切都係要試出嚟，試過不下百次」。經過一個多月的努力，終於敲定了「築福口罩」設計樣式、縫製標準，口罩為立體型，配上含防水塗層綿質布料，濾芯則為熔噴布。

口罩設計敲定了，然後就要解決量產的問題。吳國雄指，他們在研發口罩的過程中，因苦無進展而一度托人向行內人士請教，對方得悉他們正自製口罩予有需要人士後，除提供裁剪紙樣，更義不容辭捐出可製造約10萬個口罩的物料，包括噴熔布等，又獲中大實業借出在南豐紗廠的裁剪機，加速量產速度，因此他們決定將口罩產量由1,000增加至10萬個。

農莊於是購入多個貨櫃改裝成貨倉及工作間，並加裝紫外綫消毒裝置，但仍不足應付龐大生產量，於是再招攬其他義工團體，獲得20個團體響應，而農莊則主力負責品質檢測及物流運輸。

做口罩如耕作 不能只問回報

對於農莊今次計劃，吳國雄感受至深，讓他更了解一眾義工手足，而做口罩其實都與耕作一樣，不能只問收穫回報，即使本地疫情看似緩和，但口罩仍是市民外出的必需品，亦難保未來會再有第二、三次的疫情，將自製口罩的技術傳授他人亦屬有備無患。他笑言，最希望內地當局體諒他們的義舉，放寬部分禁止出口的物資供港讓他們自製口罩。

築福農莊會陸續送出口罩予受惠機構，一套「築福口罩」包括兩個口罩、一包20片濾芯，目前已將400多個口罩送出。惟這些自製口罩主要是阻隔飛沫，適合社區一般使用，若要到醫院等高風險地方，應佩戴外科口罩。

作者：蘇文軒

責任編輯：賴偉雄

築福農莊義工隊物資統籌吳國雄（左），將口罩捐贈予香港靈實協會長者地區服務。（蘇文軒攝）

「築福口罩」一套包括兩個可重用布口罩，及一包20片濾芯。（曾耀輝攝）

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