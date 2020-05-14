善用避疫儲糧 勿變大嘥鬼

新冠疫情令全球多地出現糧食搶購潮，惟不少食材容易變質，買得太多更加劇糧食浪費。本港早前亦曾出現搶購潮，市民應善用多種方法延長食物食用期，減少浪費。

據英國廢棄物及資源行動計劃（WRAP）一項調查顯示，當地3成人開始善用廚餘，亦有近三分一表示在家抗疫期間會發揮創意煮食。但工程企業Landia指，當地沼氣廠近期收到大批廚餘，與疫情期間的瘋狂搶購行為有關，比聖誕節過後的情況有過之而無不及。

愛爾蘭亦出現類似情況，當地垃圾回收商Greyhound表示，近期收集到的棕色垃圾（包括廚餘、園藝廢料等有機垃圾）大增38%，刷新紀錄，發現當中大量為未曾食用的食物，認為與搶購有關。澳洲全國農民聯合會（NFF）亦曾表示，擔憂民眾盲搶糧食可帶來前所未有的食物浪費問題。

了解食材 易變質宜盡早食

本港早前出於謠言等原因，亦出現糧食、廁紙等基本用品的搶購潮，多間超市貨架被清空。此舉導致本地食物銀行無法從超市入貨，例如樂餉社表示少收8成來自超市的食物捐贈。市民囤積大量食物在家中，更可造成浪費，新鮮食材如蔬果尤甚。

市民若曾在搶購潮期間大量入貨，需更留意不同食物的特質，減少構成浪費。美國大廚J. Kenji López-Alt在《紐約時報》撰文指，白麵粉與白米的皆可保存多年，但全麥麵粉及糙米等則只可保存數月；豆類在購買多年後仍可食用，但堅果則因含有更多油而容易幾個月後變質。

只要注意及早食用較易變質的食品，便可避免將他們扔棄。

近日天氣開始變得濕熱，市民若囤積較多大米恐更易生穀牛。這並非意味大米不能食用，只需在洗米時用水沖走即可，亦有多種方法預防它們滋生（見表）。

新鮮蔬果中，以瓜類及果類較葉菜類長壽，市民亦可鹽、醋等自製醃料，以真空袋包好再冷藏，延長蔬菜可食用期。

有多餘糧食 可捐食物銀行

本港仍有頗多市民需要糧食援助，慈善團體諸如膳心連亦有自製抗疫加油包，幫助弱勢人士度過難關。市民家中若囤積過多糧食，應考慮將尚能食用的食品捐贈予食物銀行，幫助有需要人士之餘，減少浪費食物。

疫情當下要減少食物浪費，則市民應根據個人實際需要購買糧食，避免盲目搶購，為自己及他人帶來不便。

▲ 疫情下市民搶購食材，惟此舉或致市民扔棄不少來不及吃掉的新鮮食材，造成浪費。（資料圖片）