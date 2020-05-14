武漢10天測1100萬人 為何難度高？

當局下令為武漢全市1,100萬人做病毒檢測，並要求有關部門10天內提出方案，難度甚高，皆因病毒檢測全球最多的美國，至今也不到1,000萬人已知檢測結果。

美國努力擴大檢測，總數遠超檢測做得較好的德國及南

...