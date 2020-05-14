武漢10天測1100萬人 為何難度高？ 國際版 2020/05/14 分享： 當局下令為武漢全市1,100萬人做病毒檢測，並要求有關部門10天內提出方案，難度甚高，皆因病毒檢測全球最多的美國，至今也不到1,000萬人已知檢測結果。 美國努力擴大檢測，總數遠超檢測做得較好的德國及南 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 特稱美疫情緩和 惟多州新症反升 今日 特稱美疫情緩和 惟多州新症反升 杜魯多：對美口岸 研更嚴謹檢疫 今日 杜魯多：對美口岸 研更嚴謹檢疫 福西：即使疫苗面世 不保證有效 今日 福西：即使疫苗面世 不保證有效 英保就業延至10月 防失業率飈 今日 英保就業延至10月 防失業率飈 最新專欄文章 更多 往返英法人士 為何豁免隔離？ 2020/05/12 往返英法人士 為何豁免隔離？ 特勤局是甚麼機構？ 2020/05/11 特勤局是甚麼機構？ 《重開美國指引》 各州各自解讀 2020/05/08 《重開美國指引》 各州各自解讀 紐約地鐵停通宵服務 115年首次 2020/05/07 紐約地鐵停通宵服務 115年首次 紐約州復工4部曲 有何解封標準 2020/05/06 紐約州復工4部曲 有何解封標準 疫情 美國 武漢 大學 德國 南韓 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入