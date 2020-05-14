全面檢測防隱形病人 官商皆有責

本港疫情昨日又再敲響警號！新增兩宗本地感染個案及一宗初步確診，令只差5天便實現疫情受控的好夢幻滅。新病例感染源頭不明，為了將社區播毒的隱形病人找出來，港府應考慮擴大全面病毒檢測，而企業為了自身及顧客安全，也可自發地為員工檢測，令防疫事半功倍。

擴大全面檢測 切斷病毒傳播鏈

昨天新增的兩宗本地感染，兩嫲孫均沒外遊紀錄，而且非同住，兩人更曾跨區到過多處地方，如街市、補習社和商場，大大增加社區感染風險，令人擔心會引發群組感染。

事件引起社會關注，因有關方面暫仍未追查到感染源頭，意味有隱形病人在社區播毒。港大微生物學系講座教授袁國勇曾形容新冠肺炎病毒患者未必有病徵，猶如忍者般難以察覺，令人防不勝防。

當局首要任務當然是盡快找到病毒源頭，追蹤和將每個曾接觸病毒帶菌者的人進行病毒檢測和隔離，切斷傳播鏈。若找不到源頭，當局應考慮進行全面病毒檢測。武漢日前發生6宗源頭不明的社區感染，當局為安全起見，下令全市1,100萬人在10天內接受核酸檢測，目的是要找出隱形病人進行隔離，防止病毒蔓延。

港府是有能力和有條件進行全面檢測，一來入境人數不多，5月首12天日均不足2,000人入境，檢測量穩定。二來，醫管局早前引入快速核酸檢測試劑，可在1小時內有檢測結果，比過往所需的6小時快，大大提升檢測量。港府宣稱每天可做5,000個樣本檢測，即使在3至4月疫情高峰時日均只做2,134個樣本，明顯有能力和空間去做。

企業主動篩檢 讓僱員顧客安心

就算港府無法做到全民篩檢，也應先安排衞生人員到患者所住的屋邨和大廈為居民檢測，並考慮對一些高風險行業，尤其經常與人接觸的行業，如巴士司機、食肆侍應、商舖店員等做病毒檢測，有助找出隱形病人，亦可增加市民在放寬限聚令後光顧商舖食肆的信心。

在社區個案再現下，要重新計算28天零確診才算疫情受控，相信港府會暫緩進一步放寬限聚令，對剛復業的企業會造成一定打擊。但企業在防疫上也不能完全單靠政府，自己也可出一分力。如何兼顧防疫和做生意，食肆和商場自行要求顧客戴口罩和量體溫，更成了疫下新常態。

為了公司和員工安全，企業也可效法內地國企和民企的做法，自掏腰包為所有員工進行檢測，既讓員工安心工作，亦令顧客放心光顧，從而帶動人流和生意額。為己為人，企業有責任自行做好防疫工作。

市民也要做好與疫共存的本份，外出時須戴口罩，絕不能鬆懈，並應以南韓和內地再現社區爆發為殷鑑，做足防疫措施，避免今次28天零確診功敗垂成再現。

責任編輯：黃鑠安