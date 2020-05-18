善用全球多元資產為經濟復甦作好準備

全球新型冠狀病毒疫情對經濟造成最嚴重破壞的時期大概已經過去，隨著各地放寬封鎖措施，經濟活動亦逐步恢復，但由於新的支援政策落實需時，相信經濟改善的程度將會令人失望。本行預料復甦時期將會充滿焦慮，並會受中小企倒閉潮、可能爆發的第二輪疫情，以及有關政治及醫療健康的不明朗因素影響。

面對如此波動的市場，投資者應如何部署？根據本行的全球多元資產觀點，股市的走勢似乎過快，而信貸則仍然較為可取。受全球需求減少而重創的能源業大跌，現在或能提供較吸引的潛在回報。

投資機會

本行的全球多元資產策略檢視全球超過80個資產類別，以物色中期內相對較吸引的投資選項，靈活的動態資產配置方針亦讓本行隨著市況變化而部署投資。以下為本行目前認為相對吸引的投資機會：

股票

股市由3月23日起上揚，但本行預測2021年每股盈利水平時，認為現時股價將會難以維持至疫苗或有效療法的供應(而非只是研發)方面取得明顯進展。

新冠肺炎疫情及石油市場的油價戰，令能源業現正經歷徹底的改革。本行預料一旦即期能源價格上調，能源價格將於未來數季恢復，其中石油勘探及產油股及「新能源」領域將會帶來投資機會。

在最近數月，本行因應市場回穩的跡象看好亞洲股票，特別是中國A股及韓國股票。

固定收益

在目前環境下，本行仍能在信貸市場發現吸引的投資選項，因為增長雖然偏低但仍屬正值，而且信貸息差闊，以及有大量再融資的流動資金。美國方面，聯儲局的首次直接干預令長年期投資級別信貸出現特別吸引的風險回報水平。本行亦預料未來或會有較吸引的入市機會，可轉至估值非常吸引的A及BBB級貸款抵押債券。

另類投資

鑑於即將達到石油儲存量限額，石油市場已進入逆轉時期。這項限額將會確保能配合現時的需求而停止生產。隨著各國解除封鎖，需求已開始回升，而供應的回升速度將會落後，而且更加溫和，因而引致庫存減少，油價上升。預料西德州中級原油價格將會在未來一年左右由現時的水平上升至40至45美元的幅度。本行傾向購買長年期西德州中級原油，相信會比現時的即期油價回升出現更大的上行空間。

未來展望

全球應對肺炎疫情的政策規劃龐大，令本行將風險水平略為上調至謹慎水平。由於擔心爆發第二輪感染，復工的規模及工人復工的程度受到限制，亦因而令需求回升的速度受阻，故預料經濟將會溫和復甦。本行亦預計市場價格將會顯著反映疫情對企業現金流的嚴重和長遠影響。

本行在短期內的主要焦點為中小企可能出現大規模倒閉潮。儘管政策制定者盡力提供鼓勵措施和支援，以協助中小企復工，但食肆、購物商場和各種旅遊模式仍要待一段長時間後才能有限度運作，以確保公眾保持社交距離，在此情況下，不少商戶將會無法賺取收入，而中小企卻是每個大型經濟體就業市場的重要骨幹。

幸好，股票市場的構成與經濟體分別甚大。理論上，這類危機對大型股的影響較為輕微，而美國等市場均由不太受影響的行業(例如科技業)主導。

投資多元資產時，本行既要保護投資組合免受下行風險影響，亦要保持靈活性。本行相信動態資產配置策略能有助投資者分散風險，應對市場波動，同時妥善部署以把握市場復甦。

全球披露聲明

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於2020年3月31日修訂

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