Good World症候群

唸傳播的，無人不曉George Gerbner教授的名字，他曾是賓夕法尼亞大學安納伯格傳播學院院長，是早期研究傳媒（尤其電視）對社會影響的傳播學術界靈魂人物之一。七十年代，電視剛剛誕生，Gerbner教授開始研究電視內容的趨勢，以及此變化如何影響觀眾對世界的看法。他發現，電視內容最普遍的聯繫是暴力和危險，導致電視迷產生「世界是邪惡、充滿危險」的錯覺，繼而對世界產生恐懼、不安全之感。不過，教授又指出，當時美國社會的犯罪率，在電視出現前後並無太大轉變，只是電視迷因多接觸了畫面，產生了險惡世界症候群（Mean World Syndrome），意指電視迷或將這個世界視為比世界原貌更危險和可怕的地方。故他提醒，電視對人們的影響是深遠的，因當人們覺得世界是極度危險時，恐懼更易令人產生依賴感而遭操控及欺騙。

這五十年間，陸續出現媒體對民眾的不同影響。我近期研究和比較不同城市的電視節目，發現有些地方大部分電視節目都只呈現最美好的東西和面貌，如素人比賽真人騷節目，所有參賽者都依公式倒模被打造出來：素人→有夢想→遇挫折仍笑着努力，每分每秒都是正能量→最終成功。參賽者個個重複故事，當中沒有懷疑、不滿、挫折情緒，當然更不會對製作、評審或制度有半句質疑，即使有不開心，也是一種明顯被編排過的「落寞」戲份，瞬即又變回正能量開心寶寶。一句講晒，做戲咁做，而且在公式中，不容有異數。參賽者無疑個個出來是帥哥美女（當然不少有加工成分），惟卻稍欠獨特個性、靈魂和底氣。這類節目都在替觀眾打造一個「美好而和諧」的人生和世界，只要乖乖聽話努力就會擁有。

若於五十年前，傳媒在人們植入了的Mean World Syndrome，那今日同樣值得研究的是，若一個城市或社會，觀眾所接觸的只能是too good to be true的虛擬／虛假「Truman Show」，這種夾硬打造的「Good World Syndrome」（和諧美好無問題零瑕疵的世界症候群）的背後操縱企圖，以及對民眾潛移默化的影響，究竟會否跟Mean World Syndrome一樣，甚至更邪惡呢？