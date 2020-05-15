  • 27°C
香港時間 : 2020515日 (五) 03:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Good World症候群

副刊版 2020/05/15

分享：

唸傳播的，無人不曉George Gerbner教授的名字，他曾是賓夕法尼亞大學安納伯格傳播學院院長，是早期研究傳媒（尤其電視）對社會影響的傳播學術界靈魂人物之一。七十年代，電視剛剛誕生，Gerbner教授開始研究電視內容的趨勢，以及此變化如何影響觀眾對世界的看法。他發現，電視內容最普遍的聯繫是暴力和危險，導致電視迷產生「世界是邪惡、充滿危險」的錯覺，繼而對世界產生恐懼、不安全之感。不過，教授又指出，當時美國社會的犯罪率，在電視出現前後並無太大轉變，只是電視迷因多接觸了畫面，產生了險惡世界症候群（Mean World Syndrome），意指電視迷或將這個世界視為比世界原貌更危險和可怕的地方。故他提醒，電視對人們的影響是深遠的，因當人們覺得世界是極度危險時，恐懼更易令人產生依賴感而遭操控及欺騙。

這五十年間，陸續出現媒體對民眾的不同影響。我近期研究和比較不同城市的電視節目，發現有些地方大部分電視節目都只呈現最美好的東西和面貌，如素人比賽真人騷節目，所有參賽者都依公式倒模被打造出來：素人→有夢想→遇挫折仍笑着努力，每分每秒都是正能量→最終成功。參賽者個個重複故事，當中沒有懷疑、不滿、挫折情緒，當然更不會對製作、評審或制度有半句質疑，即使有不開心，也是一種明顯被編排過的「落寞」戲份，瞬即又變回正能量開心寶寶。一句講晒，做戲咁做，而且在公式中，不容有異數。參賽者無疑個個出來是帥哥美女（當然不少有加工成分），惟卻稍欠獨特個性、靈魂和底氣。這類節目都在替觀眾打造一個「美好而和諧」的人生和世界，只要乖乖聽話努力就會擁有。

若於五十年前，傳媒在人們植入了的Mean World Syndrome，那今日同樣值得研究的是，若一個城市或社會，觀眾所接觸的只能是too good to be true的虛擬／虛假「Truman Show」，這種夾硬打造的「Good World Syndrome」（和諧美好無問題零瑕疵的世界症候群）的背後操縱企圖，以及對民眾潛移默化的影響，究竟會否跟Mean World Syndrome一樣，甚至更邪惡呢？

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

再談「性上癮」
2020/05/14
再談「性上癮」
性上癮
2020/05/13
性上癮
時光倒流四十年
2020/05/08
時光倒流四十年
羅志祥公關危機（二）
2020/05/07
羅志祥公關危機（二）
羅志祥公關危機（一）
2020/05/06
羅志祥公關危機（一）
職場文化 家庭教育 正能量 媒體 電視 利嘉敏

上一篇文章

煮飯的米

下一篇文章

上前綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

京開放金融予重任 港新機遇重生
京開放金融予重任 港新機遇重生
專家樓論 - 「磚頭」爭奪戰
「磚頭」爭奪戰