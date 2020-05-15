貨幣冷戰打響 中國以何應對？ 評．析．天下版 2020/05/15 分享： 從貿易戰到新冠肺炎疫情，中美緊張關係持續升級，隨着美國政府退休金確定暫緩投資中資股，北京經濟界開始警惕，一場金融領域的「去中國化」貨幣冷戰已經打響。 事實上，從去年中美貿戰開打時，內地經濟界有主戰主和兩 ... 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 更多 國情知聞 - 中美關係陷險境 更甚於89年之時 2020/05/14 中美關係陷險境 更甚於89年之時 國情知聞 - 疫後中國地方經濟 「二東」遲滯西部突進 2020/05/13 疫後中國地方經濟 「二東」遲滯西部突進 國情知聞 - 不敵疫情衝擊「夜奔北京」變「夜逃北京」 2020/05/12 不敵疫情衝擊「夜奔北京」變「夜逃北京」 國情知聞 - 人大審議特別國債 專家倡3大用途 2020/05/11 人大審議特別國債 專家倡3大用途 國情知聞 - 中美再度「落座」 緩和又成主調 2020/05/09 中美再度「落座」 緩和又成主調 疫情 新冠肺炎 經濟 中國 人民幣國際化 美國 美元 中美貿易戰 人民幣 金融 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入