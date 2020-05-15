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貨幣冷戰打響 中國以何應對？

評．析．天下版 2020/05/15

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從貿易戰到新冠肺炎疫情，中美緊張關係持續升級，隨着美國政府退休金確定暫緩投資中資股，北京經濟界開始警惕，一場金融領域的「去中國化」貨幣冷戰已經打響。

事實上，從去年中美貿戰開打時，內地經濟界有主戰主和兩

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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