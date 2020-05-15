縱有最佳抗疫法 特朗普始終難做

最受公眾信賴的華府首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）向參議院作證時警惕，一旦爆發第二波疫情，後果將更嚴重。主流傳媒隨即把矛頭指向總統特朗普。誰都知道隔離是現時最佳抗疫辦法，問題是就算特朗

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