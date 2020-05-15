縱有最佳抗疫法 特朗普始終難做 評．析．天下版 2020/05/15 分享： 最受公眾信賴的華府首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）向參議院作證時警惕，一旦爆發第二波疫情，後果將更嚴重。主流傳媒隨即把矛頭指向總統特朗普。誰都知道隔離是現時最佳抗疫辦法，問題是就算特朗 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 更多 國金札記 - 特朗普坐等中方違約 好讓出師有名 2020/05/14 特朗普坐等中方違約 好讓出師有名 國金札記 - 華高調抵制澳洲貨 恐助長「去中國化」 2020/05/13 華高調抵制澳洲貨 恐助長「去中國化」 國金札記 - 歐盟與華難磨合 反美代價恐更大 2020/05/12 歐盟與華難磨合 反美代價恐更大 國金札記 - 美國仇中情緒增 成大選勝負變數 2020/05/11 美國仇中情緒增 成大選勝負變數 國金札記 - 歐盟大而無當 疫情凸顯虛有其表 2020/05/08 歐盟大而無當 疫情凸顯虛有其表 疫情 新冠肺炎 經濟 美國 特朗普 白宮 拜登 傳染病 Tesla 口罩 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入