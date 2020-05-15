海洋公園變回憶 還是可再起飛？

正當香港疫情稍為受控，傳出海洋公園有財務危機須政府救亡，否則會在一個月內倒閉。這點於我來說並不突然，因為我一直有在中大及深圳中大的課堂內用香港海洋公園及迪士尼樂園的財務報表作例子。這兩間企業為很多人帶來歡樂，但歡樂背後是一連串的財務課題。

54億救命錢 免港府面目無光

不少人擔心海洋公園是個「無底深淵」，之後仍有機會要政府再度注資，另一方面，也有不少人不想它倒閉，因為它是一個「集體回憶」。對於後者，我認為不是一個太好的理由，因為主題公園不同一座建築物，它每年需要龐大的支出，也需要每隔數年投資一大筆錢作新設施，這回憶絕不便宜，也和主題公園的理念背道而馳，因為主題公園要的是不斷創新而不是回憶，否則無以為繼；更有人指出，如果是集體回憶，不如把海洋公園當作荔園千古好了。

但這次注資和今年1月的106億元「更新大計」不同，這次是關乎「倒閉與否」，否則海洋公園將不能繼續營運下去。最關鍵的是未來1年的營運資金。根據至2019年6月30日年度的財務報告，海洋公園每年的營運支出約16億元，而現金的水平約10億，由此可見，它實在不能支持太久，再加上快到期的商業貸款30億元，及為將開幕的水上樂園找尾數，這54億元是救命錢。

其實在去年6月起發生的示威及今年1月起發的的瘟疫，很多行業也受重創，有的已倒閉，有的要求員工放無薪假，政府推出了兩輪的防疫抗疫基金，目的是協助企業繼續經營及保住員工的就業，如果政府作為唯一的股東的海洋公園要結業及解僱2,000名員工，更可能有動物因沒有糧食而大量死亡，對於財政豐厚的特區政府而言，不止面目無光，更是國際醜聞。

面臨倒閉危機 三大主因

其實海洋公園面臨倒閉，主要原因有三。一是2014年位於橫琴的長隆海洋王國開幕，入場人數由最初的500多萬增加至過千萬，相反，同期的海洋公園的入場人數由700多萬下跌至500多萬。兩個主題公園的主題都是海洋，橫琴的更大、更方便內地旅客，而香港海洋公園近年又愈來愈多依賴內地客源，他們在內地可以駕車前往，打擊之大可想而知，

公平點說，香港海洋公園曾經也相當成功，否則橫琴那個不會用上跟香港海洋公園一樣的主題來作競爭，而哈囉喂更創了區內先河，其他主題公園也紛紛仿效。

示威疫情重擊 主席換人趨保守

再看2013、2014年香港海洋公園的營運活動現金流，它比起利潤更公平地看出營運狀況，因為不會計算折舊，在2013、2014兩年，每年的營運活動現金流有6億多元，是歷史高位，之後每年都是在減少。

除了長隆因素，自去年6月以來的示威及今年年初的瘟疫，更把主題公園包括香港海洋公園打至重傷，因對內地及海外旅客封關後，主題公園也要關閉，在沒有收入的情況下，支出仍然存在，情況相當惡劣，很少企業有足夠現金流支撑。

優美海景潛力大 一百樣可能

第三個原因是在2014年更換了主席，當然天下無不散之筵席，但在關鍵時刻換出了在創意方面有口皆碑的盛智文，換入了做事保守的銀行家當主席，和主題公園需要的活潑、好冒險，完全是兩個方向。

海洋公園有優美的景觀，也有良好的交通配套，實在可以更好地服務旅客特別是本地旅客。這次的瘟疫令很多人要留在香港，如果海洋公園可以有更方便本地消費者的餐廳，加上對住太平洋看日落，彷彿是去了希臘Santorini的Oia，而海洋公園既然是以海洋為主題，為甚麼不可以有傳統的扒艇仔？讓一家大小樂在其中。又為甚麼纜車不可以讓「情侶孖座」（只讓二人入座）作額外收費？它又可考慮持續舉辦像工展會的墟市，演唱會也可以是收入來源之一，甚至是設置Party Room，相信有海景配套下一定有市場，酒店也可以更好地和主題公園合作，提供具競爭力的度假酒店套餐。可惜基於緊張的財務狀況，海洋公園不是酒店的業主，不可以此增加可觀的收入。

有人會認為海洋公園不是保育的麼？答案是，也可以是不是，為甚麼？如要保育，可能只需要米埔或嘉道理農場的規模，不用每年用上近16億元，有人也會認為那塊地也可用作房地產發展，但這更令香港人走向只有房地產發展的不歸路。政府一定要盡快為海洋公園在海洋、保育、利潤、及服務的對象作出決定。

風雨飄搖時 更需商界白武士

海洋公園現時面對的危機彷彿像一架快降落的客機，差不多着陸時遇上大風，要在機輪接觸跑道前掉頭起飛再嘗試降落。作這決定的當然是富有經驗的機長，而且只得一次機會，否則2,000位員工及大量的動物會「機毁人亡」。在香港迪士尼開幕前，不少人也預測海洋公園會倒閉，但那時有機長及其團隊成功地為海洋公園在風雨中着陸。

政府在2014年委任主席時犯了錯誤，期望這次救亡時成立的檢討小組有多些有能力的商界人士，找極具能力的機長負責這次在極惡劣環境又幾近沒有燃油下着陸。政府也應找幾位成功的商界領袖為海洋公園把脈，特別是盛智文，看看海洋公園是否要和荔園般成為回憶，還是可以再起飛的A350-1000。

▲ 這次注資和今年1月的106億元「更新大計」不同，這次是關乎「倒閉與否」，否則海洋公園將不能繼續營運下去。（資料圖片）