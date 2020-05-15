港人少有抗體 對外開關勿倉促

新冠肺炎在香港本有回落之勢，但近日有新的本土感染個案捲土重來，出現隱形傳播的風險增加，市民絕對不能掉以輕心，要繼續沉着應對，保持社交距離及做足防疫措施。

整體上香港在疫控上得到很多外國傳媒的認同及讚賞，而在外國一些歐洲國家，確疹數字亦已開始慢慢受控，意大利及西班牙的新增個案已跌至數千或以下，令英國成為歐洲現在疫情的火車頭，惟當地到本周才開始考慮14天強制隔離以及加大檢查力度，作為疫控的策略來說，已為時而晚。

此外，俄羅斯、印度及巴西已成為疫情「第三波」的主綫，尤其是俄羅斯現在每日的個案也達萬多宗﹔美國的疫情亦仍未受控，每日仍有兩萬多宗個案，除了紐約州以外，多個州份失守，而該國的防疫策略亦乏善足陳，不夠全面的隔離令及急於恢復經濟民生的政客，亦使疫情繼續蔓延，看來美國的疫情，仍有數月的時間才能夠受控。

美國最近一季的失業數字已突破14.7%，預計五到六月更會升至20%，經濟亦出現衰退；在政府急於開關復市的同時，必須考慮對疫情擴散甚至失控的嚴重性，因為若美國或歐洲逆其道而行，成為病毒主要輸出國，之後恐怕會有很多國家借此控訴他們「蓄意」將病毒輸出。

反全球化影響 未必想像中大

事實上，新冠肺炎的疫情已令經濟全球化的實行出現「開倒車」，很多國家現已設法將其投資撤出中國等發展中國家，而發展本土經濟；加上美國有意假借美國失控的疫情，歸咎於中國沒有提早向特朗普滙報，但中國初期的疫情竟能「避得過」美國的情報人員而未被重視，令人匪而所思，引發美國籍以威脅加重對中國懲罰性關稅，若是如此，關稅便會再度打亂現有秩序，乘機製造機會令外資撤離中國。

其實「反全球化浪潮」正隨着新冠肺炎疫情變得熱烘烘，在這浪潮下，每個國家均需要思考怎樣才能減低對別國的依賴，將國家資源重新分配在製造業及原材料供應上，避免供應鏈斷裂導致營運停滯，這除了創造本國就業，也能振興本土生產總值及出口，令其對出口大國如中國等的長遠貿易逆差減少，減低貨幣外流，對東南亞如越南、柬甫寨等小國有一定益處；但將生產綫回流也可令經濟成本上升，政府要配合適度的優惠政策去吸引產業回流，而這對一些原材料供應大國而言，其本來優勢未必有太大影響。

一場疫症，足以令各國的經濟布局重新定位，傳統的航空、旅遊、零售、服務業在缺乏來港旅客下必然萎縮，但網購、物流、網絡遊戲，視頻串流及雲端服務需求卻飈升，但在傳統的消費模式仍佔主導的情況底下，疫情實在令各行業面對前所未有的困境。各國在長期需要政府財力資助的疲弱經濟下，一些較弱的國家如南美、土耳其很可能因此造成財政儲備耗盡甚至破產，連鎖式的經濟爆煲一觸即發，全球經濟大衰退迫在眉睫。現在各國對復工會否掀起第二波感染潮大有爭議，後續的經濟海嘯實在不容樂觀。

港未有群體免疫 危機未除

現在疫情已到達一個分水嶺，一些疫情嚴重的國家，可能在正處於水深火熱之中，但當群體免疫發揮效果，疫情始終有機會雨過天青﹔相反來說，中港澳台的疫控效果現在確實是比較好，醫護人員及資源也並沒有像最初估計一樣爆煲，但由於我們大部分人始終沒有新冠抗體，我們對世界各國開關的時間表，有可能變得遙遙無期，數十萬計的學生將在來年九月份回到歐美地方繼續學業，加上旅客恢復來往，這一切均會造成香港等地面對第二波更嚴重的社區傳播。新冠肺炎肯定不會短期內絕迹，它更有機會成為風土病，市民帶口罩和社交距離措施極有可能維持一段較長時間，香港雖然暫時抗戰佔上風，但要打好一場持久戰則需要全港市民的堅持和忍耐，不要自亂陣腳。

▲ 由於香港大部分人沒有抗體，我們對各國開關的時間表，可能遙遙無期。（資料圖片）