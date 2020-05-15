  • 27°C
香港時間 : 2020515日 (五) 03:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

台北設計公司請人 工作包括「玩貓」

行政人員版 2020/05/15

分享：

受新冠肺炎疫情影響，全球經濟衰退，要在這個時勢找到一份合適的工作並非易事。有台灣網民發現，台北一間設計公司近日公開招聘助理設計師，其中一項工作內容竟包含「玩貓」，月薪最高更可達4.5萬元台幣（約1.2

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

Twitter永續在家工作 疫情過後 允僱員選擇
2020/05/14
Twitter永續在家工作 疫情過後 允僱員選擇
美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起
2020/05/13
美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起
疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪
2020/05/12
疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪
逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作
2020/05/11
逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作
美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅
2020/05/08
美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅
商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 設計 壓力 經濟衰退 人力資源 設計師

上一篇文章

創新科技帶動 服務與學習電商市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

京開放金融予重任 港新機遇重生
京開放金融予重任 港新機遇重生
專家樓論 - 「磚頭」爭奪戰
「磚頭」爭奪戰