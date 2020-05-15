台北設計公司請人 工作包括「玩貓」

受新冠肺炎疫情影響，全球經濟衰退，要在這個時勢找到一份合適的工作並非易事。有台灣網民發現，台北一間設計公司近日公開招聘助理設計師，其中一項工作內容竟包含「玩貓」，月薪最高更可達4.5萬元台幣（約1.2

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