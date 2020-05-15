台北設計公司請人 工作包括「玩貓」 行政人員版 2020/05/15 分享： 受新冠肺炎疫情影響，全球經濟衰退，要在這個時勢找到一份合適的工作並非易事。有台灣網民發現，台北一間設計公司近日公開招聘助理設計師，其中一項工作內容竟包含「玩貓」，月薪最高更可達4.5萬元台幣（約1.2 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Twitter永續在家工作 疫情過後 允僱員選擇 2020/05/14 Twitter永續在家工作 疫情過後 允僱員選擇 美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起 2020/05/13 美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起 疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪 2020/05/12 疫情重挫Uber業務 公司裁員CEO棄底薪 逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作 2020/05/11 逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作 美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅 2020/05/08 美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 設計 壓力 經濟衰退 人力資源 設計師 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入