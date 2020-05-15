京開放金融予重任 港新機遇重生

中美金融戰戰幔掀開之際，中央昨日傍晚突發表支持粵港澳大灣區發展的金融30條意見，透過釋放加大開放市場力度的訊號，應對美國推動中美脫鈎的挑戰。中央今次賦予香港重要角色，本港須發揮固有優勢，助內地擺脫西方圍堵困境，更要善用這次機遇，加快本港經濟復甦。

捆綁經濟利益 拉攏美企阻脫鈎

人民銀行連同銀保監、中證監和外滙管理局四大部門，昨晚發表《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，擴大銀行、證券和保險業開放，包括支持各類符合條件的本港及外國銀行在大灣區設立分行；有序推進大灣區金融市場和金融基礎設施互聯互通；支持港澳發展離岸人民幣業務，推動人民幣在區內跨境便利流通和兌換；支持開展私募股權投資基金跨境投資試點、本外幣合一的跨境資金池業務試點，並加強粵港澳金融監管合作。

中央3年前提出構建大灣區，去年頒布發展規劃綱要時，強調將大灣區發展成具國際影響力的國際科創中心，至於落實措施仍在商討中，中央昨天卻突然推出大灣區金融30條，並給予香港重要角色。

中央在香港陷入經濟衰退，且反修例風暴一周年臨近的政經不明朗時刻，賦予香港重任，皆因中美博弈進入關鍵時刻。美國繼貿易戰、科技戰之後，周三更讓聯邦退休基金無限期押後投資中企股票計劃，為金融戰打響第一槍。面對華府鷹派咄咄進逼推動中美脫鈎，中國推出金融30條，化被動為主動，冀透過加大金融市場開放力度，爭取華爾街和美企參與，互相捆綁更多利益，令美企為捍衞自身利益而阻撓華府推展與華脫鈎。

此外，中央透過加強香港金融職能，為香港拓展更大發展空間，為青年提供更多上流的機遇，緩減不滿，有利社會穩定，助香港從貿戰、反修例風暴和疫情連番夾擊下的經濟困局中，盡快走出來。

港施政須貼地 穩民心吸引外資

中央對港委以重任，香港自然被推到風口，在兩大板塊碰撞下，不難成為中美角力的磨心，但香港若能發揮固有優勢，可望化危為機。香港要善用其國際金融中心地位，協助中企融資，並讓中概股來港作第二上市，減低被美國打擊而融資被切斷的風險。香港作為全球最大離岸人民幣中心，開發更多離岸人幣和其他風險管理工具，加快人幣國際化進程。

港府各級官員，要展現施政決心，勇敢承擔，面對目前種種困難，積極想辦法解決，同時堅持法治，在推行政策時要貼地，急市民所急，想市民所想，設法解決深層次社會矛盾，令社會回歸和諧，讓美國沒藉口打香港牌，保持政府高效運作，才能吸引外資來港。

機會就在眼前，香港要補內地金融短板，但亦要維持社會穩定，從本港和國家利益出發，緩減國家安全的憂慮，讓香港盡快浴火重生！

責任編輯：陳靜芬