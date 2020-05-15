港要爭氣 確保金融安全才有運行 政治版 2020/05/15 分享： 香港在亂局下，中央昨日再出台政策，力谷粵港澳大灣區的金融發展，也有助鞏固香港國際金融中心地位。知情者指，今次主要是具體落實中央定下的政策方向，且陸續有來，成熟一項、推出一項。 人民銀行、中銀保監、中證監 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 人行出台「金融30條」 撑大灣區 今日 人行出台「金融30條」 撑大灣區 美掀金融冷戰 京打香港牌反擊 今日 美掀金融冷戰 京打香港牌反擊 最新專欄文章 更多 海洋公園救亡要大改革 政府無Plan B 2020/05/14 海洋公園救亡要大改革 政府無Plan B 國歌法試水溫 對處理23條有何啟示？ 2020/05/13 國歌法試水溫 對處理23條有何啟示？ 示威衝突再現 有否緩和契機？ 2020/05/12 示威衝突再現 有否緩和契機？ 薪金補貼明有好消息 政府擬微調放寬 2020/05/11 薪金補貼明有好消息 政府擬微調放寬 煞停內會攬炒 建制泛民今大決戰 2020/05/08 煞停內會攬炒 建制泛民今大決戰 傅流螢 香港 經濟 政治 銀行 金融 大灣區 深圳 一國兩制 佔中 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入