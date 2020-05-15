  • 27°C
香港時間 : 2020515日 (五) 04:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

港要爭氣 確保金融安全才有運行

政治版 2020/05/15

分享：

香港在亂局下，中央昨日再出台政策，力谷粵港澳大灣區的金融發展，也有助鞏固香港國際金融中心地位。知情者指，今次主要是具體落實中央定下的政策方向，且陸續有來，成熟一項、推出一項。

人民銀行、中銀保監、中證監

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

人行出台「金融30條」 撑大灣區
今日
人行出台「金融30條」 撑大灣區
美掀金融冷戰 京打香港牌反擊
今日
美掀金融冷戰 京打香港牌反擊

最新專欄文章 更多

海洋公園救亡要大改革 政府無Plan B
2020/05/14
海洋公園救亡要大改革 政府無Plan B
國歌法試水溫 對處理23條有何啟示？
2020/05/13
國歌法試水溫 對處理23條有何啟示？
示威衝突再現 有否緩和契機？
2020/05/12
示威衝突再現 有否緩和契機？
薪金補貼明有好消息 政府擬微調放寬
2020/05/11
薪金補貼明有好消息 政府擬微調放寬
煞停內會攬炒 建制泛民今大決戰
2020/05/08
煞停內會攬炒 建制泛民今大決戰
傅流螢 香港 經濟 政治 銀行 金融 大灣區 深圳 一國兩制 佔中

下一篇文章

建制對撥款兩難 泛民明言反對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

京開放金融予重任 港新機遇重生
京開放金融予重任 港新機遇重生
專家樓論 - 「磚頭」爭奪戰
「磚頭」爭奪戰