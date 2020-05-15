港要爭氣 確保金融安全才有運行

香港在亂局下，中央昨日再出台政策，力谷粵港澳大灣區的金融發展，也有助鞏固香港國際金融中心地位。知情者指，今次主要是具體落實中央定下的政策方向，且陸續有來，成熟一項、推出一項。

人民銀行、中銀保監、中證監

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