利奧坊‧曦岸全面睇 置業家居 2020/05/16 分享： 利奧坊‧曦岸位於福澤街38號，提供488伙，戶型由開放式至3房不等，當中主打1房單位，佔全盤近六成，適合追求時尚生活的年輕家庭及都市精英居住，而項目預計關鍵日期為2021年第四季。 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 今日 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 今日 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 今日 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 最新專欄文章 更多 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 今日 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 今日 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 今日 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 雲滙第1期 白石角新生活圈 2020/05/09 雲滙第1期 白石角新生活圈 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 2020/05/09 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入