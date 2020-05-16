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利奧坊‧曦岸全面睇

置業家居 2020/05/16

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利奧坊‧曦岸位於福澤街38號，提供488伙，戶型由開放式至3房不等，當中主打1房單位，佔全盤近六成，適合追求時尚生活的年輕家庭及都市精英居住，而項目預計關鍵日期為2021年第四季。

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欄名 : 新盤速遞

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