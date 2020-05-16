九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 置業家居 2020/05/16 分享： 永義國際旗下九龍塘延文禮士道項目雋睿，早前已獲批預售樓花同意書，項目亦已公布首張價單，料於短期內推出。 雋睿昨日（15日）公布首張價單，首批30伙實用面積介乎228至677平方呎，價單定價$726萬至$ ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 今日 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 利奧坊‧曦岸全面睇 今日 利奧坊‧曦岸全面睇 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 今日 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 最新專欄文章 更多 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 今日 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 今日 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 利奧坊‧曦岸全面睇 今日 利奧坊‧曦岸全面睇 雲滙第1期 白石角新生活圈 2020/05/09 雲滙第1期 白石角新生活圈 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 2020/05/09 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入