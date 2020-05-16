九龍塘雋睿 1房最平$668萬起

永義國際旗下九龍塘延文禮士道項目雋睿，早前已獲批預售樓花同意書，項目亦已公布首張價單，料於短期內推出。

雋睿昨日（15日）公布首張價單，首批30伙實用面積介乎228至677平方呎，價單定價$726萬至$

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