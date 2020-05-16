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長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙

置業家居 2020/05/16

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萬科香港長沙灣新盤The Campton已上載公布樓書，單幢式設計，開放式最細251平方呎起。

樓書顯示，項目命名The Campton第1B期，坐落福榮街201號，總數35層，不設4樓、13樓、14樓

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欄名 : 新盤速遞

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