長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 置業家居 2020/05/16 分享： 萬科香港長沙灣新盤The Campton已上載公布樓書，單幢式設計，開放式最細251平方呎起。 樓書顯示，項目命名The Campton第1B期，坐落福榮街201號，總數35層，不設4樓、13樓、14樓 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 今日 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 利奧坊‧曦岸全面睇 今日 利奧坊‧曦岸全面睇 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 今日 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 最新專欄文章 更多 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 今日 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 今日 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 利奧坊‧曦岸全面睇 今日 利奧坊‧曦岸全面睇 雲滙第1期 白石角新生活圈 2020/05/09 雲滙第1期 白石角新生活圈 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 2020/05/09 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入