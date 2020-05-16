利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場

疫情緩和，多個新盤提速推盤，其中恒地旗下旺角利奧坊‧曦岸昨日（15日）開價，入場費由$463.884萬起。

恒地旗下旺角利奧坊‧曦岸昨日（15日）公布首張價單，涉及100伙，分布1及2座，包括28伙開放

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