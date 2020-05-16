利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 置業家居 2020/05/16 分享： 疫情緩和，多個新盤提速推盤，其中恒地旗下旺角利奧坊‧曦岸昨日（15日）開價，入場費由$463.884萬起。 恒地旗下旺角利奧坊‧曦岸昨日（15日）公布首張價單，涉及100伙，分布1及2座，包括28伙開放 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 利奧坊‧曦岸全面睇 今日 利奧坊‧曦岸全面睇 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 今日 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 今日 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 最新專欄文章 更多 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 今日 長沙灣The Campton料下周開價 不少於94伙 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 今日 九龍塘雋睿 1房最平$668萬起 利奧坊‧曦岸全面睇 今日 利奧坊‧曦岸全面睇 雲滙第1期 白石角新生活圈 2020/05/09 雲滙第1期 白石角新生活圈 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 2020/05/09 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入