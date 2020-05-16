定息按揭試驗計劃啱邊個使？

早前政府推出最新一份財政預算案，其中一項樓按措施的是與香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）合作推出定息按揭試驗計劃（定按計劃），而按揭證券公司在近日亦宣布定按計劃於本月開始接受申請。

不用符壓測 供款入息須達要求

定按計劃分為10年期（實際年利率2.55%）、15年期（實際年利率2.65%）以及20年期（實際年利率2.75%），貸款上限為$1,000萬港元。客戶向指定銀行申請定按計劃時，銀行可提供混合定按與浮息或定按的最長30年的按揭計劃，即定按計劃完結後，客人可繼續選擇採用定息按揭或轉為浮息續期（浮息為最優惠利率減2.35厘），因此並不會存在因供款年期縮短令每月供款大增的問題。此外，選用定息按揭試驗計劃的借款人毋須符合加息壓力測試，但仍需達到供款與入息比率不超過50%的要求。如選用定按計劃承造高成數按揭，申請人亦可同時申請按揭保險計劃。

申請人因免去壓力測試，更易通過供款與入息比率的要求，使計算預算時更為鬆動。而固定利率亦可避免利率波動的風險（例如於未來遇上加息周期時，最優惠利率上升以至供樓支出增加），因此業主可更易管理每月供款支出。

是次推出的定按計劃因應成本以及風險溢價，年利率會較普遍銀行所提供的按揭貸款利率略高。現時市面上選用H按的人士的比例一直佔大比率（3月份接近九成人選用H按），近期拆息仍持續回落，客戶普遍情況下傾向選用H按，以博取拆息回落時，可節省更多利息開支。現時定按計劃的利率比其他浮息按揭計劃的利率較高，所以相信H按仍會為大部分客戶首選。

呼吸Plan業主另一選擇

在現時H按主導市場下，哪些人會適合選用定按計劃？最新金管局住宅按揭統計數據為逾27年，顯示現時平均還款年期仍然維持於高水平，還款期間會有機會再次經歷加息周期，因此對於想要穩定地控制每月供款的人士會有一定吸引力。此外，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處公布最新數據顯示，4月份發展商承造樓花按揭佔比為6.4%，在最近4年，每一年都有超過700宗的新申請。因此，對於早前使用發展商按揭（呼吸Plan）的業主，他們若果想轉回銀行按揭計劃，定息按揭就會是一個不俗的選擇。

定按計劃有助發展一個長期穩定的按揭市場，並讓市場上有多一項按揭選擇。現時暫時有7間銀行接受申請，如想了解更多資料，亦可直接與相關銀行作詳細諮詢。

▲ 定按計劃有助發展一個長期穩定的按揭市場，並讓市場上有多一項按揭選擇。（資料圖片）