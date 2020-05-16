玖譽灣間隔多元 景致遼闊 連裝修售￥235萬起 置業家居 2020/05/16 分享： 珠海玖譽灣以位置便利、間隔實用及戶型多元化為賣點，現在售的100個3至4房單位，入場費由￥235萬起。 位處珠海金灣區的玖譽灣，整個項目佔地約13.3萬平方米，可建築面積達37.5萬平方米，提供約 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起 2020/05/02 香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起 雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起 2020/04/18 雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起 時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場 2020/04/10 時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場 中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場 2020/04/04 中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場 九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起 2020/03/28 九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起 珠海 中國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入