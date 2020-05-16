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玖譽灣間隔多元 景致遼闊 連裝修售￥235萬起

置業家居 2020/05/16

分享：

珠海玖譽灣以位置便利、間隔實用及戶型多元化為賣點，現在售的100個3至4房單位，入場費由￥235萬起。

位處珠海金灣區的玖譽灣，整個項目佔地約13.3萬平方米，可建築面積達37.5萬平方米，提供約

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欄名 : 國內置業

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