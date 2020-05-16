推介2：Richford免安裝晾衫架 電熱恆溫兼可摺起收藏

香港居住環境細小，晾衫地方可能更缺乏。經常聽見身邊朋友說，清洗後的衣物被單、波鞋拖鞋等，容易發出噏臭異味。如果你有同感，亦經常為此煩惱，不妨考慮Richford最新引入的電熱恆溫晾衫架（型號E039）

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