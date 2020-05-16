推介2：Richford免安裝晾衫架 電熱恆溫兼可摺起收藏 置業家居 2020/05/16 分享： 香港居住環境細小，晾衫地方可能更缺乏。經常聽見身邊朋友說，清洗後的衣物被單、波鞋拖鞋等，容易發出噏臭異味。如果你有同感，亦經常為此煩惱，不妨考慮Richford最新引入的電熱恆溫晾衫架（型號E039） ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 高效能家電 省時環保 今日 高效能家電 省時環保 推介3：港產UV Sterilizer 4分鐘零死角消毒 今日 推介3：港產UV Sterilizer 4分鐘零死角消毒 最新專欄文章 更多 高效能家電 省時環保 今日 高效能家電 省時環保 推介3：港產UV Sterilizer 4分鐘零死角消毒 今日 推介3：港產UV Sterilizer 4分鐘零死角消毒 新品家電 家務好幫手 2020/05/09 新品家電 家務好幫手 推介3：BALMUDA The GreenFan DC變頻風扇 吹出涼爽舒適自然風 2020/05/09 推介3：BALMUDA The GreenFan DC變頻風扇 吹出涼爽舒適自然風 推介2：Rasonic Mini Cube洗碗碟機 29分鐘可清洗6人餐具 2020/05/09 推介2：Rasonic Mini Cube洗碗碟機 29分鐘可清洗6人餐具 家電 消費資訊 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入