推介3：港產UV Sterilizer 4分鐘零死角消毒 置業家居 2020/05/16 分享： 本地良心老闆麥惠光（產品製作工程師），因為新冠肺炎疫情啟發，花近30日時間研發並趕製一批小巧實用的「UV Sterilizer紫外綫消毒機」。機身裝有4顆波長介乎270至280納米的LED紫外綫燈，另 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 高效能家電 省時環保 今日 高效能家電 省時環保 推介2：Richford免安裝晾衫架 電熱恆溫兼可摺起收藏 今日 推介2：Richford免安裝晾衫架 電熱恆溫兼可摺起收藏 最新專欄文章 更多 高效能家電 省時環保 今日 高效能家電 省時環保 推介2：Richford免安裝晾衫架 電熱恆溫兼可摺起收藏 今日 推介2：Richford免安裝晾衫架 電熱恆溫兼可摺起收藏 新品家電 家務好幫手 2020/05/09 新品家電 家務好幫手 推介3：BALMUDA The GreenFan DC變頻風扇 吹出涼爽舒適自然風 2020/05/09 推介3：BALMUDA The GreenFan DC變頻風扇 吹出涼爽舒適自然風 推介2：Rasonic Mini Cube洗碗碟機 29分鐘可清洗6人餐具 2020/05/09 推介2：Rasonic Mini Cube洗碗碟機 29分鐘可清洗6人餐具 家電 消費資訊 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入