推介3：港產UV Sterilizer 4分鐘零死角消毒

本地良心老闆麥惠光（產品製作工程師），因為新冠肺炎疫情啟發，花近30日時間研發並趕製一批小巧實用的「UV Sterilizer紫外綫消毒機」。機身裝有4顆波長介乎270至280納米的LED紫外綫燈，另

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