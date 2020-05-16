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高效能家電 省時環保

置業家居 2020/05/16

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5分鐘時間夠做甚麼？炮製清酒煮蜆、芝士焗青口？Bosch全新嵌入式七合一微蒸烤焗爐，烹調時間可能比等外賣時間更快。今期介紹的高效能環保家電，還有適合四季使用的Richford電熱恆溫晾衫架及UV

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欄名 : 家居頭條

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