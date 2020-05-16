Waka Artisans 陶藝小清新店 副刊版 2020/05/16 分享： 登小長城只消個多小時，之後可到海灘作日光浴，或到東灣路蹓躂。此小路仍保存了傳統民居，建築入口還留着昔日的樘櫳木門。近年文青化起來，進駐了不少藝文精品店，如Waka Artisans就是。 Waka的老闆 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 長洲抖氣文青遊 攀小長城觀奇石陣 今日 長洲抖氣文青遊 攀小長城觀奇石陣 最新專欄文章 更多 長洲抖氣文青遊 攀小長城觀奇石陣 今日 長洲抖氣文青遊 攀小長城觀奇石陣 時代廣場《The Secret Garden》 花園迷宮320朵發光花燈打卡 2020/05/14 時代廣場《The Secret Garden》 花園迷宮320朵發光花燈打卡 尋訪港產「安藤忠雄Feel」建築 鑽石山火葬場 生死頓悟 2020/05/09 尋訪港產「安藤忠雄Feel」建築 鑽石山火葬場 生死頓悟 赤柱市政大廈 中央庭院空間感 2020/05/09 赤柱市政大廈 中央庭院空間感 濕地公園生態遊 夏季賞花觀鳥趣 2020/05/08 濕地公園生態遊 夏季賞花觀鳥趣 長洲 行山徑 疫情 新冠肺炎 設計 交通 工作坊 行山 繪畫 下午茶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入