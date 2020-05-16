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Waka Artisans 陶藝小清新店

副刊版 2020/05/16

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登小長城只消個多小時，之後可到海灘作日光浴，或到東灣路蹓躂。此小路仍保存了傳統民居，建築入口還留着昔日的樘櫳木門。近年文青化起來，進駐了不少藝文精品店，如Waka Artisans就是。

Waka的老闆

...

欄名 : 本地遊

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