長洲抖氣文青遊 攀小長城觀奇石陣

新冠肺炎期間，我們都尋找「抖氣位」如到郊野公園或行山，這個周末不妨一遊長洲。長洲觀音灣泳灘後的一條小長城，出汗量少，又可飽覽奇石，是極佳的觀光路徑；之後再在東灣路感受小島的藝文新風，一天遊最是理想。

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