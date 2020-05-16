長洲抖氣文青遊 攀小長城觀奇石陣 副刊版 2020/05/16 分享： 新冠肺炎期間，我們都尋找「抖氣位」如到郊野公園或行山，這個周末不妨一遊長洲。長洲觀音灣泳灘後的一條小長城，出汗量少，又可飽覽奇石，是極佳的觀光路徑；之後再在東灣路感受小島的藝文新風，一天遊最是理想。 到 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 Waka Artisans 陶藝小清新店 今日 Waka Artisans 陶藝小清新店 最新專欄文章 更多 Waka Artisans 陶藝小清新店 今日 Waka Artisans 陶藝小清新店 時代廣場《The Secret Garden》 花園迷宮320朵發光花燈打卡 2020/05/14 時代廣場《The Secret Garden》 花園迷宮320朵發光花燈打卡 尋訪港產「安藤忠雄Feel」建築 鑽石山火葬場 生死頓悟 2020/05/09 尋訪港產「安藤忠雄Feel」建築 鑽石山火葬場 生死頓悟 赤柱市政大廈 中央庭院空間感 2020/05/09 赤柱市政大廈 中央庭院空間感 濕地公園生態遊 夏季賞花觀鳥趣 2020/05/08 濕地公園生態遊 夏季賞花觀鳥趣 長洲 行山徑 疫情 新冠肺炎 設計 交通 工作坊 行山 繪畫 下午茶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入