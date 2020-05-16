半島推出「WE MEET AGAIN重逢．香江」計劃 全新主題住宿兩位連早餐$3,600起 副刊版 2020/05/16 分享： 近月受肺炎疫情影響，各大酒店都希望攻佔本地主場。龍頭酒店半島前幾天也推出「WE MEET AGAIN重逢．香江」住宿提案，客人可透過住宿及精心籌劃的體驗，感受香港的情懷與美好。 尊貴的半島酒店，大家可能 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 南美哥倫比亞航空申請破產保護令 已預訂機票可免費改期 2020/05/14 南美哥倫比亞航空申請破產保護令 已預訂機票可免費改期 迪士尼YouTube Channel播免費煙花騷 2020/05/13 迪士尼YouTube Channel播免費煙花騷 百年古樹節果決明 中環美利酒店綻放 2020/05/12 百年古樹節果決明 中環美利酒店綻放 80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 2020/05/09 80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 草間彌生寫下抗疫打氣詩歌 配七彩富士山冀盼旭日依舊升起 2020/05/09 草間彌生寫下抗疫打氣詩歌 配七彩富士山冀盼旭日依舊升起 酒店 疫情 香港 餐廳 美食 酒吧 住宿 攝影 朱古力 相機 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入