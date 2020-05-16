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半島推出「WE MEET AGAIN重逢．香江」計劃

全新主題住宿兩位連早餐$3,600起

副刊版 2020/05/16

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近月受肺炎疫情影響，各大酒店都希望攻佔本地主場。龍頭酒店半島前幾天也推出「WE MEET AGAIN重逢．香江」住宿提案，客人可透過住宿及精心籌劃的體驗，感受香港的情懷與美好。

尊貴的半島酒店，大家可能

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欄名 : 旅事通

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