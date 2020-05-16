最佳女配角區嘉雯母親患癌去世 參與微電影望公眾關注

憑《叔.叔》奪得本屆香港金像獎最佳女配角的區嘉雯，最近亦有參演微電影《一百萬級頑固》的演出，希望透過講述卵巢癌患者的心路歷程，讓公眾關注本港女性十大常見癌症之一的卵巢癌。原來區嘉雯年幼時，母親亦因卵巢癌逝世。

區嘉雯在較早前接受媒體訪問時，只說自小母親已離世，由傭人照顧。及至參與由香港大學李嘉誠醫學院婦產科學系與香港防癌會合辦的「年年護妳」關注女性癌症活動的微電影，才披露母親是因卵巢癌逝世。「我媽媽正是因為卵巢癌而去世，參與是次拍攝對我來說別具意義，希望可以幫助大家面對癌症時不再那麼恐懼。」

區嘉雯除了3次獲得香港舞台劇「最佳女主角」獎、有35年舞台劇經驗外，最為人熟悉是1999年和陳寶珠合作演出舞台劇《劍雪浮生》，她在劇中飾演仙姐。她曾接受訪問時表示，由於從小沒有母親，家裏沒有飲湯的文化。但當年寶珠姐對她非常關顧，影迷送來湯水，也叫她們煲多一點，讓區嘉雯也有機會在劇場感受家庭的溫暖，於是演了100場，就足足喝了100壺寶珠姐影迷的湯水。

《一百萬級頑固》婆孫吵鬧建真情

這齣《一百萬級頑固》微電影，是由著名導演曾翠珊拍攝，與前一齣《不睡的兒子》，都是由真人真事改編。曾翠珊對於新冠肺炎肆虐期間，播出這兩齣微電影，有以下感受：「疫情期間，我們身心靈都受着巨大的壓力，全球都在經歷與親人、愛侶或朋友分離之苦，這兩個故事在這段時間看，特別讓我觸動。華人家庭不擅表達愛意，都是通過吵罵去傳情，兩代人之間的愛實在微妙，又愛又恨。」

《不睡的兒子》已於4月29日首播，昨天（5月15日）便播放《一百萬級頑固》微電影，除了區嘉雯飾演患卵巢癌的婆婆外，與其經常吵吵鬧鬧的孫兒，則是由男子組合Mirror的楊樂文飾演，而舞台劇演員黎玉清則飾演醫生。

Mirror的楊樂文拍攝後亦感到：「當你的伴侶或朋友不幸患病，就會直接影響到雙方情緒，可以牽連很大，絕不只是一個人的事，影響的是一個個家庭。」

因此，及早接受檢查，便可盡早控制病情。香港大學李嘉誠醫學院婦產科學系系主任兼講座教授顏婉嫦表示，卵巢癌是本港女性常見癌症第六位，由於症狀不明顯，容易錯過早期治療的最佳時機，故希望透過兩個關於卵巢癌的故事，引起大眾對卵巢癌的關注，提醒婦女若出現肚脹、腹部不適、小便頻密或氣喘等徵狀，就要及早求醫。

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《一百萬級頑固》微電影

播映頻道：香港防癌會YouTube頻道及「年年護妳」Facebook

作者：余少海

責任編輯：鄺素媚

▲ 出爐香港金像獎最佳女配角區嘉雯，年幼時其母親因卵巢癌逝世，參演微電影《一百萬級頑固》就是希望公眾關注本港女性常見癌症第六位的卵巢癌。（湯炳強攝）

▲ 當年區嘉雯與寶珠姐合演《劍雪浮生》，100壺湯水之恩，令她感受人間溫暖。（香港防癌會）

▲ 《一百萬級頑固》微電影（香港防癌會）