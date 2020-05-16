遲來的口罩 反思科研商品化難題

今年農曆年後，新冠肺炎病毒傳播之初，口罩成為稀珍品。銅芯口罩要是及時送到市民手上，料必令人歡呼叫絕；如今疫情相對緩和，銅芯口罩才推出，難免引起坊間疑問，何以姍姍來遲？

科技成果商品化 過程複雜

肚子餓，燒飯炒菜，立即可以充飢。但在疫情期間，對口罩突然而來的龐大需求，一般口罩尚且都無法及時供應，更遑論這「重用口罩」涉及高科技發明，尚未轉化成商品。有市民誤以為「科技原型（prototype）」便是商品，但這是對科技成果轉化為商品化的複雜過程的不理解，因為當中涉及許多不確定性，需要逐步拆解及改進。

有別於一般外科口罩用完即棄，銅芯口罩屬高科技纖維產品，可重複使用，清洗60次，能抑制細菌、常見病毒及其他有害物質。

投資者在商言商 講成本效益

銅芯口罩的原型，在2018年HKRITA（香港紡織及成衣研發中心）取得日內瓦國際發明展金獎，但遲遲未有成功商業化。該口罩於兩年前獲獎時，原初是採取弱磁抗菌，只能清洗20次，不夠耐用。為了達到更高過濾標準，HKRITA不斷改良，衍生目前政府派發的「以銅抗菌」口罩。

事實上，一項科研發明獲得獎項，並不意味可以功成身退，關鍵仍在商業化，即是否有人願意投資，產品是否獲市場接納？投資者在商言商，投入資金，便期望金錢回報。港人於國際科技發明屢獲殊榮，成果纍纍。雖然這些先進發明已製成原型，但要進一步轉化為商品，則要靠投資者及企業家的支持，認為符合成本效益才會全力投入。

由於香港經濟以服務業為主導，佔生產總值逾九成，工業生產則微乎其微，只有1%。投資者即使有意在港將科技成果（原型）進行商業產品化，也會面臨廠房租金昂貴、融資困難、管理及工程人才難求，外地人居港負擔高等連串難題。

這次銅芯口罩，主要於越南製造，有批評說「益了越南，香港無受惠」。事實上，該銅芯口罩如能獲香港一條龍研發兼製造，當然是好事。然而，香港經濟長久以來依賴服務業支持，早已不是製造業生產基地。要製造一般口罩，無論用地、生產綫、工序分工等，也早已面臨挑戰。這次政府推行的銅芯口罩項目，難免要尋求外援。

統籌企業抗疫 非真正商品化

在廠房方面，政府依靠工業界的支持借出場地。如南豐紗廠以象徵式港幣一元租出，聯業製衣更免費借用廠房，以擺放車間。據報道，當研發中心告知他們有關項目及需要協助時，兩廠覺得項目相當有意義，希望為香港出一分力。

在原材料供應商方面，溢達集團以「成本價」向HKRITA供應製作口罩貼臉部分的紗布（約值380萬港元）。有政府官員指，在疫情交通運輸緊張的情況下，生產商願意面對成本和運費「海鮮價」，以「友情價」承接生產工作，能否收回成本乃未知之數。

有別於一般科研成果商品化都以「成本與金錢回報計算」；這次政府在疫症期間，在緊急的形勢下統籌不同企業，推出銅芯口罩，向全港市民派發，令人相信是為着公共健康的一項特殊安排，並非着眼商業的考慮。當然，銅芯口罩項目或有可能商業化經營的部分，仍有待立法會監督。

香港工業鏈斷裂，如果不是紡織界先鋒施以援手，銅芯口罩仍未能得以面世。位於大埔工業邨的龍達紡織廠在這次項目中扮演消毒角色。而龍達紡織正是響應政府「再工業化」號召，於2018年9月在港設廠，把舊衣物環保再用，因而在消毒技術領先。

再工業化新路 重振「香港製造」

由此可見，要香港科研產品化，工業直接受惠，令「香港製造」再顯光芒，在很多方面仍須努力。港府早於2016年於施政報告提倡再工業化，至今效果未見顯著。由於香港已傾斜於服務業發展，在港設廠成本高，港商從內地回流欠誘因。

但這次口罩的專利設計由HKRITA開發，乃創新及科技基金資助，毋須給予專利費用。外界批評，香港於第22天本地零感染個案（5月11日），市民才陸續收到銅芯口罩，那是遲來的口罩。但世事難料，疫症懸而未決，隨時反彈，甚或捲土重來，口罩很可能是港人未來一段日子的隨身救命草。況且，以後流感期間，市民也可佩戴抗菌。

總的來說，銅芯口罩是HKRITA與多間企業團結合力的成果，並非公開發售，不是商業產品。這次政府斥資派發，為造福市民健康，具有社會效益。

該重用口罩推出後，被指在技術及設計上有嫌不足，仍有待不斷更新改良，或許有望未來成為「香港製造」的科研創新商品。

團結香港基金認為，香港具備不少科研轉化為商品化的潛力。本港高校科研成果豐碩，政府應提供資金支援，工業界推動生產及市場化，科研機構多加協作，實行「官產學研」推動科技成果轉化為商品。此外，政府應認真推行「再工業化」政策，為企業提供廠房、融資、引入人才等支援。

疫後百業待興，我們期望科研成果，能為香港再工業化闖出一條新路。香港要建立完整的科研產業鏈，重振「香港製造」品牌，產生出更多的就業機會，也就肥水不流別人田，令本港受惠良多。

▲ 銅芯口罩的原型，在2018年取得日內瓦國際發明展金獎，但遲遲未有成功商業化。（資料圖片）